鳳凰城建廠缺工！台積電投資支持當地工會培訓計畫

美國亞利桑那州鳳凰城當地媒體KTAR報導，台積電（2330）已投資亞利桑那水電管路裝修工協會1,500萬美元，協助擴大協會的聯合學徒訓練中心，訓練興建半導體工廠所需的人力。訓練中心所在地，

報導指出，亞利桑那水電管路裝修工協會會運用台積電這筆資金，蓋起一座晶片製造室，讓學徒實習如何建造這些複雜的設施。

台積電亞利桑那州鳳凰城設廠進度較原本預期落後，因為建廠技術勞工不足，台積電原想從台灣派出人力前去支援，卻傳出當地勞工不滿，認為台灣派來的勞工會搶走工作或拉低薪資。台積電為此曾多次澄清，希望消除當地勞工疑懼。

亞利桑那州的聯邦參議員凱利（Mark Kelly）上周五在鳳凰城參觀學徒訓練設施時表表示，學徒在訓練中心可以學到建築兼極具價值的技能，根據鳳凰城商會基金會的資料顯示，在明年12月以前，亞利桑那州會有26.5萬個建築職缺。

亞利桑那水電管路裝修工協會現在訓練的人力，將投入建造位於鳳凰城的許多半導體製造工廠。協會訓練中心的學徒訓練計畫為期五年，教導學徒水電管線與空調系統的配置、安裝。該中心現在受訓學徒人數1,000人，計劃擴大到超過2,000人。一年完訓的熟練工大約300人，現在已有人排隊等著接受訓練。

學徒一周工作40小時，時薪約20美元，可以學習高度專業的建築技術，另外每周要在教室上課8小時，發展這些技能。亞利桑那水電管路裝修工協會美國當地469工會負責訓練中心營運，也幫助結業學徒找到高薪的建築業工作。台積電投資訓練中心的錢，將用來建造一個半導體製造室，便利學徒學習如何建造這些複雜的設備。

上周封測大廠艾克爾（Amkor）宣布將在亞利桑那州Peoria投資20億美元，興建新廠，為蘋果晶片進行封裝測試。凱利說，這是美國的首座先進封測廠，為當地帶來2,000個工作機會。