韓媒：台積電在美「亞利桑那聯盟」成形 三星緊張

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓媒體指出，台積電在美國的「亞利桑那聯盟」（Arizona Alliance）儼然成形。美聯社
南韓媒體指出，台積電在美國的「亞利桑那聯盟」（Arizona Alliance）儼然成形。美聯社

台積電正在美國亞利桑那州興建晶圓廠，蘋果已承諾將成為該廠最大客戶，全球第二大晶片封裝業者Amkor也將在台積電廠房附近蓋封裝廠，南韓媒體指出，台積電在美國的「亞利桑那聯盟」（Arizona Alliance）儼然成形，引發也正在美國蓋廠並建立生態系的三星電子緊張。

BusinessKorea報導，Amkor已宣布投資20億美元，在台積電亞利桑那州晶圓廠附近興建一座封裝廠，就近為該廠生產的蘋果晶片提供封裝服務。Amkor新廠座落的地點，已是集結英特爾、艾司摩爾（ASML）及應用材料（Applied Materials）等業者據點的重鎮。

南韓業界已預測，台積電－Amkor聯盟將影響三星電子。台積電和三星電子都正各自在美國建廠並打造生態圈，以爭搶訂單，三星電子正在德州泰勒市投資170億美元蓋廠，預定明年下半年啟動量產。

南韓業界正在觀察，三星電子是否也會在泰勒市晶圓廠設立封裝設施，以回應台積電－Amkor聯盟。該公司已在去年底成立先進封裝團隊，並揭露從記憶體供應、晶圓代工到封裝的一條龍「GDP」策略。

此外，荷蘭晶片製造設備業者ASM國際公司也計畫投資3億歐元（3.24億美元），擴增位於亞利桑那州鳳凰城的美國總部研發中心。執行長Benjamin Loh說：「英特爾和台積電都是我們最大的一群客戶，所以和他們協同合作研發，能嘉惠整體半導體產業和供應鏈。

ASM將在2026年前於Sctottsdale興建新設施，包括一座實驗室和一間無塵室，並擴增亞利桑那的員工數，從目前的800人再加500人。

台積電 美國 亞利桑那州

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