亞洲出口反彈恐後勁不足 貿易追蹤指標顯示好壞參半訊號

亞洲的出口終於有了起色，但重返成長引發外界對於反彈能否持久的疑問。

彭博資訊最新的貿易追蹤指標閃現的是好壞參半的訊號，儘管各項指標持穩於第4季開始時，但10項指標裡有4項低於正常、6項在正常區間、沒有任何一項高於正常。

台灣出口訂單重回正常範圍是因為萎縮幅度小；南韓出口成長則受到較強勁的電子產品需求支撐；但中國大陸最近的數據呈現出的是不同的景象。對岸的出口訂單繼上月持續下滑後，再次降至正常水準以下，主要出口市場如美國和歐洲的工廠活動依然低迷不振。

根據滙豐控股的一份報告，全球製造業連續第15個月負成長，亞洲最近的出口佳績可能只時曇花一現。

該報告說：「庫存去化可能令目前的貿易數據表現平平，一些前瞻性指標仍然指向相對疲軟的終端需求，其中包括PMI新出口訂單，以及消費電子產品和工業電子產品的全球新訂單。」