快訊

配息穩！00919月領1萬所需本金最低 搭這兩檔股利率勝00929

日媒盛讚台北大巨蛋「世界級」！「超高天井」受關注

聯合國沒反應？以色列目擊者證詞：哈瑪斯對婦女殘虐性侵

亞洲出口反彈恐後勁不足 貿易追蹤指標顯示好壞參半訊號

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
亞洲的出口終於有了起色，但貿易追蹤指標顯示後勁可能不足。圖為基隆港。路透
亞洲的出口終於有了起色，但貿易追蹤指標顯示後勁可能不足。圖為基隆港。路透

亞洲的出口終於有了起色，但重返成長引發外界對於反彈能否持久的疑問。

彭博資訊最新的貿易追蹤指標閃現的是好壞參半的訊號，儘管各項指標持穩於第4季開始時，但10項指標裡有4項低於正常、6項在正常區間、沒有任何一項高於正常。

台灣出口訂單重回正常範圍是因為萎縮幅度小；南韓出口成長則受到較強勁的電子產品需求支撐；但中國大陸最近的數據呈現出的是不同的景象。對岸的出口訂單繼上月持續下滑後，再次降至正常水準以下，主要出口市場如美國和歐洲的工廠活動依然低迷不振。

根據滙豐控股的一份報告，全球製造業連續第15個月負成長，亞洲最近的出口佳績可能只時曇花一現。

該報告說：「庫存去化可能令目前的貿易數據表現平平，一些前瞻性指標仍然指向相對疲軟的終端需求，其中包括PMI新出口訂單，以及消費電子產品和工業電子產品的全球新訂單。」                   

庫存 美國

延伸閱讀

剛好是輛金色Panamera Turbo！保時捷萊比錫工廠歡慶第200萬部新車出廠

新北泰山區大火28家工廠付之一炬 大批人車漏夜處理殘火

南韓進口葡萄農藥超標 9446公斤遭攔截

亞錦賽／南韓9:0完封香港 劉撈潔敲陽春砲但不在大巨蛋

相關新聞

伊爾艾朗：Fed或已完成升息 但美國股債漲過頭

經濟學家伊爾艾朗表示，聯準會（Fed）已經完成升息，但美國公債與股市顯然已經漲過了頭；他強調，投資人預期2024年經濟成...

金價、比特幣最近為何飆漲？可能反映「川普恐慌」

彭博報導，金價4日一開盤就攻克每英兩2,100美元阻力關卡，Man Group分析師Peter van Dooijewe...

國際油價下跌 市場「供過於求」減產宣示被蓋過！

市場供過於求，蓋過沙烏地阿拉伯的減產宣示，國際油價今天下挫。

Fed肯定降息？投資人停止過度押注…歐股走勢分歧

儘管投資人預期美國聯邦準備理事會（Fed）可能很快就會開始降息，但分析師警告11月預期降息帶來的漲勢可能已過頭，歐洲股市...

黃仁勳：Nvidia將向中國市場提供一系列新產品 符合美規定

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天表示，輝達將持續開發一套新產品，符合美國政府關於對高階晶片出口至中國大陸的監管規定。

漲勢失去動力 美股道指史指走跌

華爾街最近的漲勢失​​去動力，道瓊工業指數和史坦普500指數下跌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。