美國商務部長：必要時將加強對中國出口管制 要求企業遵守規範精神

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，即便企業憂慮，必要時仍將推出更多對中國大陸的出口管制措施，「我們必須不斷調整」，希望企業界能遵循這項法律的精神與目標。她也說，「我們和輝達（Nvidia）保持聯繫」。

雷蒙多在上周末的雷根國防論壇（RNDF）場邊接受CNBC獨家訪問時說：「我知道這對產業很難熬，他們希望有一條明確界線。」「但事實是，科技會改變，中國大陸會調整，我們必須審時度勢。」

她說，「這是大膽之舉，但我們認為這是必要的，因為那些半導體不可思議地強大，我們承擔不起它們落入敵手的代價」，同時坦承「來自中國的威脅很大，而且愈來愈大」。

美國商務部工業與安全局（BIS）去年11月宣布出口管制措施，限制企業販售特定先進運算半導體或相關製造設備到中國大陸的能力。美國先前表示，聚焦於限制中國大陸軍武發展，但美中都在尋求發展人工智慧（AI）能力。

雷蒙多上周末表示，她正在藉由和企業與政府工程師「持續對話」，研擬限制中國大陸取得特定技術管道的新方式，「如果你針對一條特定準則重新設計準則，允許（中國）發展AI，我將在隔天予以管制」。

她在CNBC的訪談中說，「我們和輝達保持聯繫」，「他們非常清楚，他們不想違反我們的出口管制，而且你知道，我們希望他們賣晶片到中國，這沒問題，他們只是不能賣最精密的AI晶片給中國」。輝達則回應表示，持續與政府互動，並且遵循政府的明確準則，正提供遵從規範的資料中心解決方案給世界各地客戶。

雷蒙多向CNBC表示，她正在考慮針對「最精密的AI及所衍生的所有產品」實施類似的管制措施，還有生技和量子運算，「我不能讓產業以任何方式違反我們出口管制的意圖」，「他們必須遵守規範以及法律的精神，所以只要他們做到了，就沒問題」。

她也說，認為美國能停止中國大陸科技發展的想法「不切實際」，因此目標反而是「拖慢」中國大陸，「我們一年仍銷售數十億美元的半導體到中國大陸」，「我們只是不能讓他們取得最精密、最先進的AI晶片」，「最後，我們得跑得快一點，多做一點，跑快一點，如此我們能持續保持領先」。