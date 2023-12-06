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沙國七個月來首次調降銷售亞洲油價 但降幅小於預期

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）調降銷亞洲客戶油價。 路透
沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）調降銷亞洲客戶油價。 路透

路透引述知情消息人士報導，沙烏地阿拉伯最大石油出口商，周二調降了1月阿拉伯輕原油對亞洲客戶的售價，這是七個月來首次降價，主要因應市場擔憂供應過剩，導致現貨市場溢價下降。

消息人士說，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）將1月向亞洲出口的阿拉伯輕原油官訂售油價格（OSP），較12月的價格每桶調降0.50美元，最新價格比杜拜／阿曼市場基準油價高出3.50美元。

根據路透訪調資料，這樣的降價幅度小於市場預期的約1美元。

亞洲一家煉油廠的採購經理表示，「沙國把價格定得太高了。這可能會促使一些買家減少船貨預定，轉而在現貨市場上找其他供應商購買更便宜的原油。」

與阿拉伯輕原油品質類似的油品，例如阿曼原油與來自阿布達比的上紮庫姆（Upper Zakume）原油，售價大約只比杜拜基準報價每桶溢價0.50美元。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）上周宣布明年第1季自願每日減產220萬桶，但市場質疑會員國實際遵守程度。

沙烏地阿拉伯國家石油公司還降低了銷往亞洲的其他等級原油價格，其中特輕原油降價0.50美元，阿拉伯中質和重質原油分別降價0.60美元和0.30美元。這些降幅也都小於市場預期。

沙烏地阿拉伯 油價 售價

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