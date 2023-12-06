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油價再跌1% 探7月來最低 金價多頭乏力未能再衝新高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周二（5日）連續第四天下跌，也跌至近五個月最低，供應過剩跡象壓倒石油輸出國組織與盟國（OPEC+）減產承諾；金價在周一創紀錄高點後，連續第二天回跌，美元再度走強也是金價下跌因素之一。

油價再跌1%

布蘭特原油2月期貨收盤下跌0.83美元，或1.1%，結算價報每桶77.20美元；美國西德州原油1月期貨下跌0.72美元，跌幅1%，收報72.32美元。這是7月6日以來兩大指標原油的最低收盤價。美國原油5月以來首次連續四天下跌。

沙烏地阿拉伯周二調降明年1月對亞洲的官方原油售價，這是市場疲軟的跡象。

數據和分析公司OANDA的英國和歐洲、中東和非洲地區高級市場分析師Craig Erlam說：「OPEC+協議對油價幾乎沒有起到支撐作用，考慮到隨後(四天)的跌勢，交易商顯然對協議非常不以為然。」

儘管俄羅斯副總理諾瓦克表示，如果現有的減產行動不足以消除「投機和波動」，OPEC+隨時準備在2024年第1季進一步減產石油，但油價仍下跌。

11月30日，OPEC+同意在2024年第1季自願減產每日約220萬桶/日。但其中至少有130萬桶是沙國和俄羅斯延長現有自願削減供應的行動。

金價下跌 仍守在2,000美元之上

金價在上一交易日創下紀錄高點後於周二下跌，美元重新站穩腳跟，投資人在本周五關鍵的美國就業數據公布前避免大舉押注，這些數據可能會令美國升息路徑更加明朗。

現貨黃金價格下跌0.5%，報每英兩2,019.36美元。周一金價曾一度創下2,135.40美元的紀錄高點，隨後單日下跌超過100美元，收盤時下跌2%。

美國黃金期貨收盤下跌0.3%，至每英兩2,036.30美元。

分析師表示，由於美國放鬆貨幣政策時間的不確定性，推動黃金在周一創下紀錄高位的動能可能在短期內消退，但更廣泛的地緣政治風險應該會推動金價創下新高。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff說，黃金多頭在大漲後疲憊不堪，陷入停滯。他補充說：「2,000美元的水準可能將是黃金市場的近期底線。」

美元指數上升0.2%，徘徊在兩周高點附近，使黃金對其他貨幣持有者而言更加昂貴。

現貨白銀下跌1.4%，至每英兩24.16美元；白金跌1.8%，至899.80美元；鈀金跌4.1%，至逾五年低點的每英兩936.24美元。

金價 油價

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