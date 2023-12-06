美元匯率走升 市場避險心態增強 比特幣漲破4.4萬美元
美元兌一籃子貨幣周二（5日）攀升，收復近期跌勢中的部分失地，儘管數據顯示美國10月職位空缺降至2021年初以來的最低水準。
美元指數上揚0.25%至103.97，盤中觸及104.03的一周來最高，受惠於市場避險需求激增。
歐元兌美元貶值0.36%，報1.0797美元；美元兌日圓小幅貶值0.04%，報1美元兌147.15日圓。
分析師說，美元走升的部分原因是最近幾周大幅下挫的趨勢逆轉，僅11月美元指數就下跌了3%，創一年來最大單月跌幅。
美國勞工部周二在職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）報告中稱，10月最後一天，衡量勞動力需求的職位空缺減少61.7萬個，至873.3萬個，低於預期。
勞動力市場放緩和通膨的緩解使人們更樂觀地認為，聯準會本輪升息周期可能已經結束，金融市場甚至預期將在2024年中期降息。
Jefferies全球外匯主管Brad Bechtel表示：「這只是強化了我們一直以來的看法，即聯準會的升息行動可能已經結束。我們更多地轉向，他們何時會放鬆？我認為，在這個問題上，人們的預期仍不盡相同。」
人民幣持穩，儘管此前穆迪下調了中國的信用評級展望。
比特幣大漲4.89%，升破44,000美元，觸及2022年4月以來最高。比特幣今年已經暴漲150%，部分受惠於投資人預期美國監管機構將很快批准比特幣現貨ETF。
英鎊兌美元報1.258美元，貶值0.4%。
澳幣兌美元貶值1.03%，報0.6545美元，遠低於周一觸及的四個月高位，澳洲央行周二將利率維持在4.35%的12年高位不變。
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