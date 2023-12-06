美債維持漲勢：10月職缺是逾兩年最低 勞動市場降溫

美國10月職缺降至逾兩年來最低水準，顯示勞動市場有降溫跡象，證明美國央行升息抑制需求的努力正在發揮作用。這使得政府公債應聲上漲，因為交易員押注聯準會接下來將採取較不激進的貨幣政策。

統計局周二公布職缺降到870萬個，是2021年3月以來最低，不如9月的960萬或市場預期的930萬。雖然疫後復甦期間，勞動需求激增，推動工資增長，但自2022年以來，就業機會大致呈下降趨勢。10月降幅主要是醫療保險、金融活動和零售部門的職缺減少所致。

職缺波動雖大，但裁員人數持穩在160萬，辭職人數也保持不變在360萬——這是勞動市場疲軟的另一跡象。

在數據公布之前，公債殖利率就下跌了。此前歐洲央行高階官員表示，歐元區「不太可能」進一步升息。由此導致的美國公債上漲在職缺數字公布後仍能維持到周二交易時段結束，10年期基準殖利率下滑0.11個百分點到4.18%。