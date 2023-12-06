快訊

施明德小女兒緊急回台盼捐肝救父 陳文茜：他奇蹟似病情穩定下來

「大學的脊梁」登百大書榜 管中閔感慨：跳梁小丑還在橫行

美債維持漲勢：10月職缺是逾兩年最低 勞動市場降溫

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國10月職缺降至逾兩年來最低的870萬個。美聯社
美國10月職缺降至逾兩年來最低的870萬個。美聯社

美國10月職缺降至逾兩年來最低水準，顯示勞動市場有降溫跡象，證明美國央行升息抑制需求的努力正在發揮作用。這使得政府公債應聲上漲，因為交易員押注聯準會接下來將採取較不激進的貨幣政策。

統計局周二公布職缺降到870萬個，是2021年3月以來最低，不如9月的960萬或市場預期的930萬。雖然疫後復甦期間，勞動需求激增，推動工資增長，但自2022年以來，就業機會大致呈下降趨勢。10月降幅主要是醫療保險、金融活動和零售部門的職缺減少所致。

職缺波動雖大，但裁員人數持穩在160萬，辭職人數也保持不變在360萬——這是勞動市場疲軟的另一跡象。

在數據公布之前，公債殖利率就下跌了。此前歐洲央行高階官員表示，歐元區「不太可能」進一步升息。由此導致的美國公債上漲在職缺數字公布後仍能維持到周二交易時段結束，10年期基準殖利率下滑0.11個百分點到4.18%。

美國 聯準會

延伸閱讀

Fed肯定降息？投資人停止過度押注…歐股走勢分歧

美債ETF漲聲響起！專家：坐等明年降息賺價差 可挑「這種債」

12/5【早晨財經速解讀】美債大反攻！金價創高能追？

金融三業10月大舉投資股債超過2600億 壽險業火力全開

相關新聞

國際油價下跌 市場「供過於求」減產宣示被蓋過！

市場供過於求，蓋過沙烏地阿拉伯的減產宣示，國際油價今天下挫。

Fed肯定降息？投資人停止過度押注…歐股走勢分歧

儘管投資人預期美國聯邦準備理事會（Fed）可能很快就會開始降息，但分析師警告11月預期降息帶來的漲勢可能已過頭，歐洲股市...

伊爾艾朗：Fed或已完成升息 但美國股債漲過頭

經濟學家伊爾艾朗表示，聯準會（Fed）已經完成升息，但美國公債與股市顯然已經漲過了頭；他強調，投資人預期2024年經濟成...

金價、比特幣最近為何飆漲？可能反映「川普恐慌」

彭博報導，金價4日一開盤就攻克每英兩2,100美元阻力關卡，Man Group分析師Peter van Dooijewe...

漲勢失去動力 美股道指史指走跌

華爾街最近的漲勢失​​去動力，道瓊工業指數和史坦普500指數下跌。

全球製造業 還在去庫存 市場需求降溫

即便全球供應鏈已恢復正常，但在中國大陸等市場的經濟疲軟、需求減弱情況下，全球大型製造業者仍在努力去化疫情期間積累的庫存，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。