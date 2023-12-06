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台積電ADR小幅收跌 聯電跌幅超過1%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周二（5日）多數收跌，台積電ADR收盤下跌0.33%，報每股96.69美元，換算並折合台幣後為每股608.99元，較台北交易股票溢價率為6.84%。聯電ADR收跌逾1%。

道瓊工業指數5日收盤下跌79.88點，跌幅0.22%，報36,124.56點；標普500指數下跌2.6點，跌幅0.06%，收4,567.18點。那斯達克指數上漲44.42點，漲幅0.31%，報14,229.91點。

費半指數下跌0.57%，報3,672.40點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 135.26 -0.46 129.50 4.45

中華電 CHT 121.34 +0.73 121.50 -0.13

台積電 TSM 608.99 -0.33 570.00 6.84

聯電 UMC 48.69 -1.53 49.20 -1.04

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台股 台積電

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