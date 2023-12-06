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COP28直擊／薛富盛杜拜受訪：核能是假議題 三點待解

聯合報／ 特派記者林奐成／杜拜採訪即時報導
我環境部長薛富盛搭機來到氣候峰會舉辦城市杜拜，在當地時間5日的場外活動受訪。特派記者林奐成／攝影
我環境部長薛富盛搭機來到氣候峰會舉辦城市杜拜，在當地時間5日的場外活動受訪。特派記者林奐成／攝影

我環境部長薛富盛近日搭機來到氣候峰會舉辦城市杜拜，在當地時間5日的場外活動受訪，針對22國達成核電協議，他回應說，台灣的核能有三大議題要克服，包括核能安全、核廢料處理及全民要取得共識，「當你沒辦法解決這議題，那我們談核能，事實上就是一個假議題」。

薛富盛指出，通過倡議的國家都很巨大，有地方儲存核廢料，台灣光是核廢料放在哪裡就是問題，且核分裂模式的電廠，有廢棄物和輻射問題，也必須克服。他強調，相信政府樂意看到有新的核能技術發展，若未來民眾透過公投決定要重啟核能，他也願意尊重，因為台灣是民主社會。

薛富盛直言，台灣的核廢料，現在都沒有地方去儲存了，「沒有一個縣市長，敢站出來說，核廢料就儲存在我們縣市。當你沒有辦法儲存核廢料，有什麼資格去談核能？」

至於全球多國倡議，要將再生能源增加3倍，薛富盛則說，這次大家對於再生能源有很高的關注，以現在減碳的速度，再生能源的腳步應該要加快，「這也反映出，化石燃料也應該趕快消除，因為化石燃料是造成氣候變遷和暖化的主因」。

薛富盛強調，過去三年，台灣再生能源的成長速度比國際還快，每一年成長都達到22%，比國際的9%，高出超過兩倍，「以這速度來看，我個人覺得增加3倍，對我們來講，壓力不會太大。因為我們過去的成長速度，都超越國際」。

本屆大會聚焦是否「逐步削減」或「逐步淘汰」化石燃料，薛富盛回應，減少煤氣使用是政府的長期目標，台電現已在天然氣使用上漸漸加氫，所以可以進一步去減碳。

他樂觀看待新的減碳科技，認為碳捕捉跟碳的再利用是很好方向，「很可能未來，我們化工產業所用的原料，不必來自化石燃料，可以透過碳捕捉再利用，以及新的技術，直接產生我們現在塑膠和紡織產業所需的原料」。

我環境部長薛富盛搭機來到氣候峰會舉辦城市杜拜，在當地時間5日的場外活動受訪。特派記者林奐成／攝影
我環境部長薛富盛搭機來到氣候峰會舉辦城市杜拜，在當地時間5日的場外活動受訪。特派記者林奐成／攝影

核能 核廢料 薛富盛

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