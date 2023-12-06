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澳洲利率不動 澳幣走貶

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

澳洲央行5日一如預期決議維持利率不變，並重申將由新公布的經濟數據來判斷是否還有必要升息。另外，南韓、菲律賓以及東京的物價升幅也都明顯趨緩，日韓菲央行的壓力隨之減輕。

在今年最後一次決策會議上，澳洲央行將基準的現金利率維持在12年高峰4.35%，理由是通膨整體趨勢呈現下滑，這一年半來的緊縮政策出現滯後效應。投資人認為澳洲已完成升息，澳幣兌美元聞聲貶值近1%。總裁布洛克在會後聲明中說：「是否需要進一步緊縮貨幣政策，以確保通膨能在合理的時間內回歸目標，將取決於數據和其過程中對風險的評估。」

同日南韓統計局公布，11月消費者物價指數年增率為3.3%，較10月3.8%緩和，也低於市場預期的3.5%。財長秋慶鎬表示 ，若不計外來變數，消費者物價可望繼續走穩。

日本總務省的數據則顯示，東京11月不計生鮮食品的消費物價上漲2.3%，低於10月的2.7%。經濟學家原估為2.4%。東京通膨數據是日本國內趨勢的領先指標，可見日本物價漲幅也有所放緩。

菲律賓11月消費者物價年增率為4.1%，寫2022年3月來最低增幅。

通膨 日本 澳洲

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