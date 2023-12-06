印度股市市值飆升 追趕港股

印度股市5日改寫歷史新高，隨著散戶投資人迅速增加與外資流入，印度股市牛氣沖天，市值離4兆美元大關只剩一步之遙，將以目前全球市值第五大股市之姿，挑戰香港的第四名地位。

彭博資訊彙編的最新資料顯示，自2020年3月新冠疫情大爆發時的低點以來，在印度證交所掛牌的上市證券市值，截至4日已增加兩倍至3.996兆美元，逼近4兆美元。彭博資訊數據顯示，港股4日市值為4.671兆美元、日股5.98兆美元、陸股9.631兆美元、美股48.399兆美元居冠。

亞洲股市5日普遍走低，更凸顯印度股市的強勢，NSE Nifty 50已連漲六天，與Sensex指數同步收在歷來新高，因為總理莫迪的執政黨贏得關鍵的三個邦的選舉，在明年國會大選前強化莫迪的地位，有利掃除政治風險，維持印度政策的延續性，促使投資人加碼押注。

做為全球成長最快的主要經濟體，印度已把自己定位為可讓全球投資人和跨國公司認可的中國大陸以外替代選項，催動股市盛宴。外資今年以來已投入逾150億美元到印度市場，國內散戶投資熱潮也穩定提供助力。Nifty 50指數今年來已上漲14%，邁向史無前例的連續第八年上漲。