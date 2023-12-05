穆迪下砍大陸信評展望至負向！人民幣貶幅擴大 國際銅價也跌

信評機構穆迪（Moody's）5日宣布，將中國主權債信評等的展望降至「負向」，顯示全球益發憂慮中國大陸債務激增，人民幣聞訊走貶，國際銅價也下跌。

在岸人民幣5日跌幅稍微擴大，一度貶值0.09%，至7.1497兌1美元。倫敦LME銅價盤中一度跌0.7%，至每噸8,385.5美元。

據穆迪聲明，該機構將中國大陸的長期債信評等維持在A1，但展望由「穩定」降至「負向」。穆迪表示，中國大陸使用財政刺激，以支撐地方政府與國營企業，對國家經濟構成下行風險。

穆迪調降展望之際，正值中國房市暴跌，促使政府改弦易轍，祭出更多財政刺激，以大舉借貸作為提振經濟的主要方式。北京今年發債額預料將打破歷史紀錄，此種情況讓人憂慮該國的債務水平。

穆迪上次調降中國信貸評等是在2017年，當時評等由Aa3降至A1，原因是整體經濟的債務可能實質增加，與其對國家財政的可能衝擊。當時是中國信評自1989年來首次遭到降評。