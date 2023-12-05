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IBM展示新型量子運算晶片 瞄準2033構建大型系統

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
IBM展示包含三顆Heron量子運算晶片的設備量子系統二號。 圖／路透，IBM提供
IBM展示包含三顆Heron量子運算晶片的設備量子系統二號。 圖／路透，IBM提供

科技巨擘IBM周一（4日）發表一款新的量子運算晶片和設備，希望在10年後，作為建構更大型系統的基礎。

世界各地的研究人員正努力要讓量子運算變得更完美，這種運算是仰賴量子技術達到速度遠比以傳統矽為基礎電腦更快的運算速度。目前面臨的挑戰是，要創造出在現實世界中足夠可靠、能夠持續擊敗傳統電腦的量子電腦。

微軟、字母公司的Google、中國大陸的百度與一些新創公司和國家正競相開發量子電腦。

量子研究人員將設備打造得足夠大、以超越傳統電腦，但他們一直苦於應付數據錯誤。IBM周一展示一種新方法，將設備內部的晶片連接在一起，然後與機器相連，當結合新的修正錯誤程式碼時，到2033年就有望製造出可靠的量子設備。

第一台使用這種新方法的設備名為「量子系統二號」，它使用三顆「Heron」晶片。IBM高級副總裁兼研究總監吉爾（Dario Gil）表示，未來將穩定取得進展，直到2029年修正錯誤的技術全面發揮作用。

在那之後，量子設備的能力應會急劇提升，就像AI經歷過去15年的緩慢發展後，在過去一年迅速變得更加複雜。

吉爾談到IBM的最新晶片時表示：「將把它們結合在一起。將必須一起進行運作，以便在實務上可行，否則只是紙上談兵。」

IBM並非是唯一一家瞄準在未來幾年發展量子設備的企業。與格芯（GlobalFoundries）合作生產晶片的新創公司PsiQuantum今年稍早向路透表示，計劃在六年內擁有一台商用量子設備。

IBM

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