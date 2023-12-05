快訊

成功大學電機館地下二樓失火冒煙 緊急疏散300師生

就在今天！ 「陳耀訓蛋黃酥」中午12:30開搶 官方提醒注意「6要點」

LINE群貼文退休護師遭訴獲判無罪 法院：檢調根本大砲打小鳥

需求強勁 路透調查：明、後年全球房產價格上漲

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國加州Mountain View一處住房建案工地。 路透
美國加州Mountain View一處住房建案工地。 路透

路透調查最新顯示，全球大多數主要市場的房地產價格將在未來兩年上漲，原因是需求強勁與供應緊縮，蓋過了利率上升的影響。

已開發國家的房價普遍已讓分析師跌破眼鏡。今年年初，分析師預測房價將從新冠時期的高峰出現兩位數下跌，但現在看來，大多數市場今年依然上漲。

雖然預期明年和2025年房價將繼續上漲，但房貸利率偏高，加上消費者負擔得起的房屋供應不足，房價應該無法上漲得太快。

路透在11月15日至12月4日期間，對全球100多位房地產市場策略師進行的調查顯示，在八個主要房地產市場中，有五個市場的房價明年估會上漲，而所有市場的房價在2025年都將上漲。

萊坊（Knight Frank）研究部門主管Liam Bailey說：「目前房屋可售物件供應較少，支撐並維持了房價。房價沒有大跌。而且實際上，許多市場正開始再度上升，這是因為物件非常少。」

在接受本項調查的美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、德國和杜拜等主要住房市場，2025年房價預計將上漲1.3%至5%。印度房價漲幅預計將超過7%。

路透新調查的結果，對屋主來說仍然是個好消息，因為年初時，他們曾預計今年全球經濟將進入衰退，房產價值將大幅縮水。不過，這也意味著購房能力繼續是一個令人擔憂的問題，尤其是對於多年來一直在觀望的首次購屋者而言。

儘管如此，91位回答附加問題的房產策略師中，有65位（71%）表示，未來一年首購族的購房負擔能力將得到改善。在回答另一個問題的84位分析師中，有51位（61%）表示，讓人買得起的住房的供應量，預計未來兩到三年可以改善，但其中只有10位認為供應量將改善到足以滿足需求的程度。

根據這項調查，今年美國平均房價將上漲2.7%，2024年漲幅估為1.8%。這高於9月份的調查結果，當時預測這兩年的房價將持平。

澳洲房價預計今年將上漲8%，明年再漲5%。紐西蘭明年將上漲4%，2025年將上漲5%，紐西蘭未來兩年的房價漲幅，較8月調查所估的分別上漲5%和6%略為下修。

德國和英國房價預料明年分別下跌2.8%和2%，但預計這兩個市場2025年會轉為上漲，漲幅在2～3%左右。

展望加拿大房價，2024年將停滯不前，2025年可望上漲3.3%。而印度市場受高收入者需求推動，房價今、明兩年預料會大漲6.8%。

房地產

延伸閱讀

加拿大香港社區代表：還有很多周庭在香港

路透：OpenAI客製化GPT商店 延到2024年初推出

售台武器承諾 美國在台協會處長：美國不打算改變

曾是世界頂尖水準…如今爆識字危機 紐西蘭學校將禁用手機

相關新聞

日韓通膨放緩、央行壓力減輕 韓元日圓反應有別

南韓11月通膨降溫甚於預期，東京物價增幅也降至一年多來最低，因此減輕日韓央行的壓力。

IBM展示新型量子運算晶片 瞄準2033構建大型系統

科技巨擘IBM周一（4日）發表一款新的量子運算晶片和設備，希望在10年後，作為建構更大型系統的基礎。

需求強勁 路透調查：明、後年全球房產價格上漲

路透調查最新顯示，全球大多數主要市場的房地產價格將在未來兩年上漲，原因是需求強勁與供應緊縮，蓋過了利率上升的影響。

Nvidia計劃配合日本打造晶片供應鏈 以滿足 AI 需求

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳宣告，輝達將和日本企業合作，在日本建立半導體製造供應鏈，以滿足應用於人工智慧（AI）的圖...

穆迪示警：全球銀行2024面臨不利展望、房地產壓力

國際信評機構穆迪（Moody's）4日表示，全球銀行在2024年面臨不利展望，原因是全球成長疲軟、貸款人違約風險提升，而...

祖克柏兩年來首度出售Meta股票 進帳近1.85億美元

祖克柏兩年來首度賣出Meta Platforms股票，進帳1.85億美元。這一年來，Meta大漲172%，在大型科技股表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。