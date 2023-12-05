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Nvidia計劃配合日本打造晶片供應鏈 以滿足 AI 需求

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳已向日本承諾，將盡最大努力優先滿足日本需求。路透
黃仁勳已向日本承諾，將盡最大努力優先滿足日本需求。路透

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳宣告，輝達將和日本企業合作，在日本建立半導體製造供應鏈，以滿足應用於人工智慧（AI）的圖形處理器（GPU）需求。

黃仁勳周二會見日本經濟產業大臣西村康稔在開場白說：「日本擁有所有技術專業和產業能力，足以在日本本土打造你們自己的人工智慧。」他表示，輝達將協助日本培育更多AI新創企業。

日本政府正積極吸引攸關未來科技的先進半導體製造投資。岸田文雄政府已承諾提供數十億美元支持台積電（2330）以及本地新創企業Rapidus公司。

黃仁勳周一已和岸田會面，據當地媒體報導，黃仁勳向岸田承諾，輝達的GPU需求非常高，他將盡最大努力優先滿足日本需求。

據輝達向美國證券與交易委員會（SEC）申報的文件顯示，10月止季度營收前四大來源為美國（63億美元）、台灣（43.3億美元）、中國大陸（40.3億美元）和新加坡（27億美元）。新加坡對輝達晶片需求龐大，可能跟資料中心有關。

新加坡副總理黃循財周二表示，新加坡為推動發展AI，計劃藉由訓練本地人才並召募海外人士的方式，將新加坡AI從業人員增加兩倍至15,000人。

日本經濟 黃仁勳 輝達

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