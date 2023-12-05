穆迪示警：全球銀行2024面臨不利展望、房地產壓力

國際信評機構穆迪（Moody's）4日表示，全球銀行在2024年面臨不利展望，原因是全球成長疲軟、貸款人違約風險提升，而且獲利能力面臨壓力。

穆迪在一份展望報告中表示，各大央行先前的升息行動，再加上先進國家失業率攀升，將削弱資產的品質，而且美國與歐洲對房地產的曝險構成了日益提升的風險。此外，亞太地區房地產市場面臨的財務壓力也可能延續。

全球銀行業今年來表現好壞參半，銀行業來自消費者的營收增加，原因是受惠於央行升息抑制通膨，但同時間，交易案數量銳減，衝擊投資銀行業務營收。

穆迪在報告中表示，預期貨幣環境明年依然吃緊，即便央行預料將開始降息，但經濟成長放緩。中國大陸成長預料減弱，因為消費者與企業支出平淡、出口疲弱且房地產緊縮的情況延續。

穆迪表示，銀行的獲利能力仍可能受到壓縮，原因是高昂的融資成本、貸款業務成長放緩且必須建立準備金來因應可能的違約情況。然而，支撐銀行財務穩健度的資金水準預料持穩。

今年房地產市場面臨的壓力成了焦點，包括中國大陸、瑞典和德國在內，全球各地的大型房地產業主已遭遇了問題。

歐洲房地產和零售巨擘Signa上周宣告破產，成為歐洲房地產景氣下滑以來最大的受害者。

另一家信評機構標普全球（S&P Global）歐洲企業研究部門華特斯表示，如果Signa的重組程序引發了不良資產的賣出，那麼仍可能對市場構成穩定性風險。