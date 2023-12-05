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美元隨美債殖利率回升 市場關注美國11月就業報告

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元周一普遍走升。路透
美元周一普遍走升。路透

美元周一隨美債殖利率走升，在連三周周線下跌後收復部分失地。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.4%至103.712。美國10年期公債殖利率上漲9個基點至4.29%；周五下跌13個基點，觸及三個月低點。

美國10月工廠訂單下降3.6%，超過3%的市場預期降幅，前一個月的數值被下修。

受美債殖利率上升影響，美元兌日圓升值0.3%至147.32。歐元兌美元一度下跌0.7%至1.0804，一度跌破200日移動均線1.0820。英鎊兌美元下跌0.7%至1.2624。

本周投資人關注的關鍵數據是美國11月就業報告，預計報告將顯示美國經濟11月新增就業崗位18萬個，高於10月的15萬個。

上月，隨著數據顯示美國通膨迅速降溫，歐元兌美元大漲3%，並觸及超過1.10美元的8月以來最高。11月美元指數下跌3.1%，創一年來最大單月跌幅。

通膨 殖利率 美元指數

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