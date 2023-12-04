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瑞士通膨意外減緩 央行更有底氣暫停升息

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
最新數據顯示，瑞士的通膨率減緩至兩年來最低，使以央行總裁尤丹（見圖）為首的利率決策官員，在下周會議中更有底氣按兵不動，繼續暫停升息。路透
最新數據顯示，瑞士的通膨率減緩至兩年來最低，使以央行總裁尤丹（見圖）為首的利率決策官員，在下周會議中更有底氣按兵不動，繼續暫停升息。路透

最新公布的數據顯示，瑞士通膨率減緩至兩年來最低，將使央行（SNB）在下周召開利率決策會議時更有底氣按兵不動，繼續暫停升息。

瑞士11月消費者物價指數（CPI）年比增加1.4%，為2021年10月以來的最小增幅，原因是旅館、套裝假期、燃料和蔬果等價格下滑。彭博訪調的經濟學家則預測，瑞士11月的物價年增幅為1.7%，與10月相同。

瑞士統計局4日說，不計波動性較大的能源與食品價格的核心通膨率，也減速至1.4%。

瑞士央行9月宣布暫停升息，因為通膨率維持在其設定的0~2%目標區間內。以總裁尤丹（Thomas Jordan）為首的SNB官員保持謹慎，強調可能需要進一步緊縮。

尤丹11月底接受新蘇黎世報（NZZ）訪問時表示：「我們還不能宣布已徹底打敗通膨，未來的發展仍有很大的不確定性。」

SNB預測，在電力、房租和大眾運輸等價格上漲以及調高增值稅的帶動下，明年全年通膨率將突破央行設定的目標區間，光是電費明年1月的平均漲幅就將高達18%。

儘管如此，瑞士消費者物價的漲幅仍低於許多先進經濟體，顯示該國的強勢貨幣使其不受其他地區通膨的肆虐。

瑞士的經濟表現也優於鄰近國家，第3季國內生產毛額（GDP）增加0.3%，經濟合作發展組織（OECD）更預測，今年全年將擴張0.8%，高於歐元區的0.6%預估值，後者的GDP在第3季萎縮0.6%。

瑞士 通膨

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