Sony：PS5已準備好 「進擊」年底購物季

在歷經過去幾年晶片荒導致旗下遊戲機PlayStation 5（PS5）很難買到後，Sony今年終於克服這項挑戰，不僅推出加大儲存空間的新版PS5，還推出能夠遠端遊玩PS5遊戲的手持裝置，準備好進擊今年底的購物旺季。

Sony互動娛樂（SIE）資深副總西野秀明接受日經新聞訪問表示，一台遊戲機的產品壽命周期基本上為七至八年，2020年11月推出的PS5，正值周期中期的第三年。

由於開發遊戲通常也要花費三到五年，因此玩家現在將會看到，能完全發揮PS5功能的遊戲數量正在開始增加。加上供應短缺已經解決，今年可以說是PS5發售後、第一個不會讓玩家找不到PS5的年底旺季，Sony將同時從內容面和硬體面進攻今年的年底旺季，目標是以比前一代PS4更快的速度銷售PS5。

該公司計劃，在明年3月底止的本會計年度售出2,500萬台PS5，是PS系列遊戲機歷來最高的年度銷售目標，雖然目前上半年度只賣出820萬台。

Sony的競爭同業微軟，最近收購遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard），此交易顯示遊戲業正在轉向個人電腦（PC）遊戲和手機遊戲。

西村被問到如何看待PS5在這種產業轉變中的定位時，他表示，如果玩家想在PC上玩到和PS5一樣的顯卡效能等，就必須花費時間和金錢，組一台自己的PC，但PS5能讓所有玩家都能用同一台機器享受到同樣的技術水準。

西村表示，Sony集團的另一個優勢，就是會將遊戲翻拍成電視劇和電影。讓不玩遊戲的人也有接觸遊戲的管道很重要，那將會讓人想嘗試玩玩看遊戲。他舉例，自從「最後生還者」（Last of Us）真人版影集播出後，該遊戲系列銷量也隨之增加。