NVIDIA黃仁勳：AI晶片優先供應給日本

路透報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周一（4日）表示，在市場需求極高的情況下，該公司將竭盡全力供應日本人工智慧（AI）處理器。

另據共同社報導，輝達計劃與軟銀（Softbank）等日本企業合作，研究與發展生成式AI。

日本正急於重建其曾經領導世界的半導體基礎設施，並追趕上AI技術的發展。 輝達公司生產的圖形處理器（GPU），在AI市場占據主導地位。

黃仁勳在位於東京的日本首相官邸向媒體表示：「需求非常高，但我對首相（岸田文雄）承諾，我們將盡最大努力優先考慮日本對GPU的需求。」

就在不到兩周前，日本通過了一項追加預算，其中包括約2兆日圓（136億美元）專用於晶片投資的資金。這筆資金有一部分將用於支持台灣晶片製造商台積電和日本晶圓代工廠Rapidus，後者的目標是在日本北部的北海道製造尖端晶片。

黃仁勳說：「日本現在開始發展和培育的半導體產業，將能生產GPU。」他並表示：「日本等國家正在意識到，你需要擁有自己的數據、建造自己的AI工廠，並且生產自家的AI。」