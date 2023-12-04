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金價繼續大漲創新高 現貨黃金突破2,100美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際黃金價格繼續創新高，漲破每英兩2,100美元價位，受到美國經濟數據走軟的提振，且聯準會官員的談話讓投資人預期明年初可望降息。

在台灣時間4日早晨，現貨黃金價格一度大漲3%至每英兩2,135.39美元，超越2020年8月7日創下的歷史新高，當時是新冠疫情期間。金價稍後漲勢收斂，盤中上漲1.45%至2,102.35美元。

聯準會主席鮑爾上周五（1日）試圖澆熄投資人關於明年上半年降息的預期，表示現在要推測何時可能降息的時機還不成熟，但華爾街反而加碼押注降息。利率交換合約市場現在預期明年5月會降息。在鮑爾談話後，紐約商品交易所（Comex）的黃金期貨就刷新紀錄高點。

金價已從9月底的頹勢大幅反彈，當時的頹勢是受制於市場關於利率會更進一步升高的預期，而升息不利黃金這種非孳息的資產。然而在以色列-哈瑪斯10月初爆發衝突後，黃金迎接一波避險買盤，金價開始上漲。

接著，金價走勢就受到美元走疲、美國公債殖利率下滑的支撐，因美國數據顯示經濟降溫，鞏固了市場關於聯準會明年將迅速轉向降息的預期。

基於黃金與美元、美國公債的歷史關係，現在金價仍在大幅溢價的情況下交易。過去一年來都延續這種情勢，主要受到央行創紀錄購買黃金帶動，這也協助了金價度過黃金ETF資金持續外流的影響。不過，ETF的黃金持有量近幾周來已展現出持穩跡象，已幫助緩解黃金當時的賣壓。

金價 美國 聯準會

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