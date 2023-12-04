一枚比特幣漲到10萬美元？兩大原因支撐 但小心一事

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經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
愈來愈多人預測比特幣交易價格2024年能創新高。路透
愈來愈多人預測比特幣交易價格2024年能創新高。路透

比特幣今年大漲超過120%，加密貨幣行業的高階主管認為新一輪牛市開始了，愈來愈多人預測比特幣2024年能創新高價位，甚至突破10萬美元大關。

比特幣金融數據網站Ledger執行長Pascal Gauthier表示，「感覺2023年是為即將到來的牛市做好準備的一年。大家對2024和2025年充滿希望」。  

比特幣歷史高點紀錄是2021年11月創下的69,000美元。在擺脫班克曼-佛瑞德FTX詐欺案、幣安（Binance）執行長趙長鵬承認洗錢指控等醜聞後，投資人把注意力集中於業界認為的正面發展上。

首先是比特幣ETF可能很快獲得批准，吸引來較多以前不願意接觸加密貨幣的傳統投資人；其次是比特幣四年一次的減半事件可能發生在2024年5月。減半是指礦工挖礦獎勵減少一半，這會讓比特幣發行速度下降，往往推動新一輪漲勢。

對於比特幣2024年價位，已有一些大膽預測。

渣打銀行上周重申4月預期的比特幣明年底漲到10萬美元，主要受到多檔ETF獲准推動。根據CoinDesk，這意味比特幣價格將從周一的大約40,000美元再大漲約150%。

自稱加密貨幣金融服務公司的Matrixport上周說，預計比特幣明年4月能漲到63,140美元，明年底達125,000美元，理由是美國聯準會降息和地緣政治的交叉影響。

許多評論家認為，寬鬆的貨幣政策有利於被視為風險資產的比特幣。另有一些人認為比特幣是地緣政治紛爭時可投入資金的「避風港」資產。

被問及比特幣2024年能否站上10萬美元時，Gauthier答「也許」，他說「看到強勁的基本面」，但拒絕給出價格預測。

加幣貨幣交易所CoinDCX國際市場副總裁Vijay Ayyar說，比特幣價格在關鍵水準38,000美元以下盤整，一旦突破，可能再漲到45,000到48,000美元。不過，他警告，比特幣反彈很大程度上是基於ETF獲得批准的預期，如果監管機構不放行，反彈可能潰敗。 

他說：「ETF若遭全面否決也將重創這波漲勢，這是一定要留意的事。」

比特幣 ETF 資產

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