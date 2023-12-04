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比特幣復活 衝破40,000美元大關 去年5月以來僅見

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
比特幣交易價格4日站上40,000美元大關，2022年5月以來首見。路透
比特幣交易價格4日站上40,000美元大關，2022年5月以來首見。路透

比特幣的交易價格漲破40,000美元，這是2022年5月以來首見，主要是降息預期和來自ETF的需求增加使這種數位資產延續了今年的反彈之勢。

比特幣周一上午6時35分在新加坡漲到40,099美元，今年來的漲幅高達142%。比特幣前次站上40,000美元是在穩定幣TerraUSD暴跌、幣圈爆發連鎖反應之前。

隨通膨降溫，投資者愈來愈越相信美國聯準會已完成升息，他們的焦點轉向明年可能的降息幅度。背景的變化推動全球市場的反彈。

數位資產行業也在等待貝萊德（BlackRock）等公司申請推出比特幣現貨ETF的結果。彭博資訊報導，有一批此類基金將在1月之前獲得美國證券交易委員會的批准。

IG Australia Pty市場分析師Tony Sycamore撰寫報告說：「比特幣繼續受到美國證券交易委員會批准ETF和美國聯準會2024年降息的樂觀情緒支撐。」他補充表示，技術研究顯示，下一個要關注的價位是42,330美元。

比特幣從去年加密貨幣暴跌中反彈，挺過FTX平台創辦人班克曼-佛瑞德詐欺案、全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬承認犯下洗錢罪的衝擊。對於樂觀人士來說，取締違法活動的努力和出現大量ETF的申請表明，加密貨幣業更加成熟而且可能更廣泛地被採用。

即便如此，比特幣和較小型的以太幣和BNB，目前價位仍然遠遠低於加密貨幣在疫情期牛市創下的記錄。比特幣於2021年11月創下一枚近6,9000美元的峰值。

比特幣 美國 ETF

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