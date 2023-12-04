市場質疑OPEC+減產成效 油價再度跌破80美元

國際油價上周重挫，布蘭特油價再度跌破每桶80美元，主因為市場對石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）最新減產措施的效益抱持懷疑態度，例如安哥拉已拒絕接受OPEC+為制定的產量配額，預料將加入OPEC+的巴西也表示不會參與減產。

OPEC+在11月30日同意明年第1季每日共減產約220萬桶原油，國際油價起初應聲上漲，但市場的樂觀情緒很快就消退，布蘭特原油2月期貨1日重挫2.5%至每桶78.88美元，西德州中級原油期貨也跌2.5%至每桶74.07美元，上周為連續第六周下挫。安達（OANDA）分析師厄蘭說：「看起來交易員不認為成員國將落實減產，或認為有成效。」

摩根士丹利（大摩）分析師認為，OPEC+光是磋商減產就花了許多時間，而且並非正式配額，意味落實減產的承諾有限，對供需平衡的影響可能沒有看起來那麼多。大摩預測，國際油市明年第1季每日可能短缺30萬桶原油，但第2和第3季料將出現小幅供給過剩。