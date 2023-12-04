感恩節過後，許多美國家庭開始採買耶誕樹，希望在家中布置一棵上好的弗雷澤冷杉或赤松。業者指出，儘管今年美國耶誕樹不再供給短缺，卻因為通膨問題，消費者不能指望會有「清倉」特賣價。

全國耶誕樹協會（NCTA）表示，耶誕樹農場承諾今年供給充足。執行長歐康納表示，他還沒聽到有人買不到耶誕樹，也預期今年不會如此，農場正在處理緊俏但充足的耶誕樹供應。

不過，耶誕樹農場表示，將調漲對零售商的批發價，只是漲幅將遠小於去年。產業團體真正耶誕樹委員會（RCTB）9月訪調49家耶誕樹批發農場後發現，25%今年將提高批發價5%~15%，48%的漲價幅度將在5%以下，另有27%不漲價。這些農場約供應年底購物季的三分之二耶誕樹。

對消費者而言，耶誕樹是否比去年便宜還很難預測，因為零售商有各自的定價策略。歐康納指出，去年耶誕樹的零售價中位數為80美元，比前年貴10美元，但今年通膨趨緩，所以價格漲幅可能較小。

RCTB執行董事葛蕾說，今年耶誕樹的起跳批發價將比去年更受控制，主因是供給良好。她說，去年影響耶誕樹價格的因素包括人力、肥料及燃料等投入成本，但今年這些成本回落。