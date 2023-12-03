降息時機「不成熟」 鮑爾指不排除再升息

美國聯準會（Fed）主席鮑爾再對金融市場火熱的降息預期澆了一盆冷水，表示現在就排除進一步升息，或開始討論降息，時機仍「不成熟」。不過鮑爾的談話並未影響市場的多頭氛圍，美股、美債仍溫和上揚。

鮑爾演說指出，「現在就信心十足地斷定我們的政策立場已經達到具有充分約束力，或猜測政策可能於何時放鬆，還並不成熟」，他重申聯準會「準備進一步緊縮貨幣政策，如果情況適當」；儘管他明確表示目前的政策「的確具有相當的約束力」，且Fed之前升息的全面性效應尚未實現。Fed將密切監視經濟數據，「讓數據來顯示適當的路徑」。

他指出，「儘管過去幾個月通膨下降的數據令人歡迎，但要達到百分之二通膨目標，還必須持續進步」。

芝加哥區聯邦準備銀行總裁古斯比（鴿派，今年有投票權）一日也表示，目前「沒有證據」證明通膨率將止步於百分之三，並預測通膨率將朝向百分之二下降。

儘管Fed持續維持利率不變，但由於經濟及通膨展望高度不確定，且官員擔心股債大漲會使金融情勢趨於寬鬆，使Fed目前仍持審慎態度，不願更明確暗示利率已到頂峰。

美國股債市上周五大漲（十二月一日），華爾街無視於聯準會（Fed）鮑爾設法遏制市場降息押注的談話，反而更加篤定Fed本月會維持利率不變並在二○二四年降息，基於美股今年表現「季節分明」，本月也似乎可期待下半月上演耶誕行情。