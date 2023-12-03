金價創高 攀2,089美元

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

金價1日漲至歷史新高，因聯準會（Fed）主席鮑爾發言增加市場對Fed已完成貨幣政策緊縮、可能從3月開始降息的信心。

不過，油價上周五續跌近2.5%，布蘭特原油2月期貨收每桶78.88美元，一周跌約2%，連六周下挫，反映OPEC+最新的減產措施未能驅散市場供應過剩疑慮，且美國產量繼續增加。

紐約黃金現貨1日收漲1.8%至每英兩2,072.22美元，過去一周上漲3.6%，盤中一度升至每英兩2,075.41美元，超越2020年創下的歷史高點2,072.49美元。美國黃金期貨也收漲1.6%，創下2,089.7美元歷史新高。

路透報導，雖然鮑爾只有表示，「緊縮不足和過度緊縮的風險正在趨於平衡」，並強調Fed目前並沒有降息的想法，但紐約金屬交易員王泰說：「黃金多頭關注的是，鮑爾提到利率已進入到限制性領域，這與降息將會更快到來的說法相符，並不理會鮑爾警告現在臆測降息還為時尚早的說法。」

降息 Fed 美國

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