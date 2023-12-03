末日狂刷 美民眾血拚紓壓

不少美國民眾經濟上被壓得喘不過氣，但有些人的紓壓方式卻像如同沒有明天似地狂花錢。專家指出，如此消費者的財務狀況只會惡化。

Intuit Credit Karma的報告顯示，美國總體經濟和國際局勢疑慮揮之不去的情況下，逾四分之一的美國人卻像沒有明天似地花錢，這種行為稱作「末日狂刷」（doom spending）。這份報告指出，96%的美國人憂心國內經濟情勢。

部分受訪者最擔憂的問題，包括通膨、生活成本增加、難以負擔住房、所擁有的金錢不足以享受小確幸、甚至無力負擔必需品。

Credit Karma公司消費金融代言人艾列夫說：「與手機末日狂滑（doom scrolling）很像，我們正見識到有人無意識地購物，以緩解對於經濟和國際局勢的顧慮，自己的財務將因此遭殃。」

網購的崛起，也讓末日狂刷與末日狂滑一樣輕鬆。在今年的黑色星期五，近53億美元的銷售來自手機網購。

全美零售協會（NRF）說，儘管高通膨和高利率排擠購物預算，在黑色星期五和網購星期一期間，購物人數達到創紀錄的2億人次。NRF估算，今年的年終購物旺季，消費支出可望衝上9,666億美元，刷新歷史紀錄。

末日狂刷的現象在年輕世代最為普遍，35%的Z世代與43%的千禧世代承認有這類行為。報告指出，年輕人特別擔心艱難的經濟情勢，可能衝擊薪資展望、就業穩定、及找到待遇良好工作等前景。

末日心態的支出成長之餘，美國人也耗盡新冠疫情期間所積累的儲蓄。

新冠疫情期間的超額儲蓄，在2021年8月攀抵2.1兆美元的頂峰，到今年9月僅剩1,480億美元，等於兩年多來劇減逾90%。

根據Credit Karma的報告，在過去六個月，近半數的美國人表示儲蓄金額已縮減，超過半數的人說儲蓄金額不足2,000美元，或完全沒存錢。

同時，信用卡債務在今年第3季衝上近1.1兆美元的紀錄高點。

不過，在近幾個月，消費者忽略經濟衰退的風險，透過大舉支出協助支撐經濟，但專家認為，支出熱潮可能在明年陷入停滯。