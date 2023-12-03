實體店不死 北歐雙雄拓點

IKEA母公司Ingka執行長布洛丁說：「還記得之前（大家都說）書本已死，可是現在書籍才是最酷炫的玩意。我不是想復古，但一般人就是要體驗，就是得出門才開心。」

IKEA近來在丹麥首都哥本哈根開設新店面，外觀跟在城外大型賣場差不多，只是規模更小巧。這是IKEA過去一年來開設的60家據點之一，其中許多位於市中心，而非市郊。

消費者可能願意為了添購沙發、或裝設新廚房，長途跋涉到郊區，但不會為小規模採購這麼做，IKEA在鬧區設點，正是希望有更多小額購買，為該公司商業模式轉型的重要一環。IKEA預定明年在倫敦黃金地段的牛津圓環，設立門市。新據點帶旺下，IKEA今年1~8月銷售勁揚7%至480億歐元。

全球玩具製造商龍頭樂高的情況類似，克里斯丹森2017年底接任執行長後，門市數目幾乎提高兩倍，第1,000家店面9月才在美國德州的聖安東尼奧開張，樂高光是今年就打算開設約150個據點。儘管玩具市場萎縮，該公司上半年銷售仍成長3%。

IKEA和樂高開設門市，販售商品不是唯一理由。兩家公司對網購或實體銷售看法中立，但都希望能更貼近顧客，讓購物者能看到、感受到產品。

Ingka零售營運經理安古說，在瑞典首都的市區購物中心設立小型商店後，不只店內生意興隆，城郊的其他兩家店面與線上買氣也跟著提高。更棒的是，購物中心門市的顧客，有一半屬於「IKEA新客」，也就是至少一年沒踏進IKEA店家的人。

安古說，該公司與眾不同的零售作風，有時被當作是逆流向上的魚兒，但對IKEA來說，他認為仍在更普及化的開端。

IKEA如今合併店面和線上銷售額，來評估每個城市的整體買氣。

至於樂高，自家門市有如品牌櫥窗，比在一般玩具賣場販售商品更有主控權。執行長克里斯丹森說，新據點的成長近期內沒有停止跡象，不認為擴點即將逼近上限。