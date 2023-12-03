亞馬遜衛星搭SpaceX升空
亞馬遜（Amazon）1日宣布，向競爭同業馬斯克的太空公司SpaceX預定了三次獵鷹九號火箭發射任務，要把亞馬遜Kuiper衛星網路計畫所需的一部分低軌衛星送進太空。
亞馬遜的Kuiper計畫，打算部署3,236顆低軌衛星，提供全球寬頻網際網路，與SpaceX的星鏈（Starlink）直接競爭。星鏈目前已有大約5,000顆衛星，網路幾乎已經覆蓋全球。亞馬遜早在2019年就立志投入100億美元資金打造Kuiper計畫，進度卻一直延宕，如今將委託SpaceX自2025年中期開始，派獵鷹九號火箭出三趟任務，載運數量不明的Kuiper衛星，進入低地球軌道。
除了依賴SpaceX，亞馬遜另也計劃使用洛克希德馬丁和波音公司組成的聯合發射聯盟（ULA）的Atlas 5火箭，以及尚未實際執行太空任務的Vulcan火箭，將最初幾批衛星運入軌道。按照美國的規定，亞馬遜必須在2026年以前，建置完成至少一半的Kuiper網路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言