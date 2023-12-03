亞馬遜衛星搭SpaceX升空

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

亞馬遜（Amazon）1日宣布，向競爭同業馬斯克的太空公司SpaceX預定了三次獵鷹九號火箭發射任務，要把亞馬遜Kuiper衛星網路計畫所需的一部分低軌衛星送進太空。

亞馬遜的Kuiper計畫，打算部署3,236顆低軌衛星，提供全球寬頻網際網路，與SpaceX的星鏈（Starlink）直接競爭。星鏈目前已有大約5,000顆衛星，網路幾乎已經覆蓋全球。亞馬遜早在2019年就立志投入100億美元資金打造Kuiper計畫，進度卻一直延宕，如今將委託SpaceX自2025年中期開始，派獵鷹九號火箭出三趟任務，載運數量不明的Kuiper衛星，進入低地球軌道。

除了依賴SpaceX，亞馬遜另也計劃使用洛克希德馬丁和波音公司組成的聯合發射聯盟（ULA）的Atlas 5火箭，以及尚未實際執行太空任務的Vulcan火箭，將最初幾批衛星運入軌道。按照美國的規定，亞馬遜必須在2026年以前，建置完成至少一半的Kuiper網路。

馬斯克 網路 火箭

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