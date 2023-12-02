美股11月狂飆後 這兩大因素或牽動本月走勢

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
隨著年關將至，投資人關注兩大可能牽動年末走勢的因素，分別是耶誕行情和節稅賣壓。路透
隨著年關將至，投資人關注兩大可能牽動年末走勢的因素，分別是耶誕行情和節稅賣壓。路透

美股今年起伏劇烈，標普500指數近來急拉之後，2023年迄今漲幅達19.6%。隨著年關將至，投資人關注兩大可能牽動年末走勢的因素，分別是耶誕行情和節稅賣壓。

路透報導，今年季節趨勢特別明顯，9月是美股歷史上表現最疲弱的月份，標普500指數該月跌近5%。10月以波動性聞名，標普500跟著激烈震盪。11月通常是美股表現強勁的月份，標普500也大漲近9%。

據CFRA，整體而言，12月是標普500表現第二好的月份，1945年來平均攀漲1.54%。12月也是最可能走高的月份，上漲機率達77%。

LPL Financial的研究報告指出，12月下旬的表現，常會優於上旬，也就是所謂的耶誕行情。LPL分析1950年來的市場表現，發現標普500在12月上半，平均小漲0.1%，下半月則平均攀升1.5%。

儘管如此，CFRA首席投資策略師史多瓦提醒：「今年表現穩健，但歷史顯示，12月有時候會走自己的路。」

另一方面，表現欠佳的個股，12月可能會面臨節稅賣壓的額外壓力，意思是投資人出脫虧損股票，以抵銷賣出獲利資產帶來的資本利得稅。但分析師指出，以歷史為鑑，有些落後個股在本月稍晚到1月可能反彈，主要是投資人重新擁抱遭低估的股票。

據美銀全球研究，1986年來，1~10月間下跌10%以上的股票，接下來三個月的報酬平均比標普500高出1.9%。美銀在10月底報告中，點名PayPal、CVS Health、卡夫亨氏（Kraft Heinz）有望受惠於與稅務相關的反彈。

標普 投資人 美股

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