路透：OpenAI客製化GPT商店 延到2024年初推出
根據路透社今天看到的內部備忘錄，研發聊天機器人ChatGPT的美國公司OpenAI已將客製化GPT商店推出時間延後到明年初。
OpenAI今年11月在其首屆開發者大會上，發表了客製化GPT（Generative Pre-trained Transformer，生成式預訓練轉換器模型）和這類產品的商店服務，原定當月稍晚正式推出。
然而OpenAI的內部備忘錄寫道，公司正持續根據顧客的回饋來「改進」GPT。
這家新創公司近日歷經人事風波，執行長阿特曼（Sam Altman）突然被董事會趕下台，在員工揚言集體辭職後又回鍋任職。
GPT是人工智慧（AI）助理的初期版本，可以執行現實世界的任務，例如替使用者預訂航班。OpenAI還預計讓使用者能分享他們的客製化GPT，並根據用戶數量賺錢。
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