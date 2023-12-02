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路透：OpenAI客製化GPT商店 延到2024年初推出

中央社／ 舊金山1日綜合外電報導
ChatGPT。圖為示意圖。（路透）
ChatGPT。圖為示意圖。（路透）

根據路透社今天看到的內部備忘錄，研發聊天機器人ChatGPT美國公司OpenAI已將客製化GPT商店推出時間延後到明年初。

OpenAI今年11月在其首屆開發者大會上，發表了客製化GPT（Generative Pre-trained Transformer，生成式預訓練轉換器模型）和這類產品的商店服務，原定當月稍晚正式推出。

然而OpenAI的內部備忘錄寫道，公司正持續根據顧客的回饋來「改進」GPT。

這家新創公司近日歷經人事風波，執行長阿特曼（Sam Altman）突然被董事會趕下台，在員工揚言集體辭職後又回鍋任職。

GPT是人工智慧（AI）助理的初期版本，可以執行現實世界的任務，例如替使用者預訂航班。OpenAI還預計讓使用者能分享他們的客製化GPT，並根據用戶數量賺錢。

OpenAI 使用者 美國 ChatGPT

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