最新調查顯示，亞洲11月製造業活動仍維持低迷，普遍呈現「外需艱困」景況，台灣、日本及南韓依然遭遇全球需求疲弱的衝擊，景氣不振，東南亞多國仍陷萎縮，中國大陸出現好壞參半訊號，經濟學家認為亞洲製造業短期難有起色。

此外，歐元區同月的製造業活動雖然小幅改善，但仍深陷萎縮。

標普全球公司1日公布，11月HCOB歐元區製造業採購經理人指數（PMI）終值為六個月高點的44.2，較初值的43.8上修，也比10月的43.1高，但仍低於象徵景氣榮枯線的50。漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞說：「幾乎所有次指標都上升一點，但改善有限，缺乏上行趨勢所需的動能。」

同日公布的數據顯示，日本11月自分銀行製造業採購經理人指數（PMI）最終值為48.3，雖略高於初估的48.1，卻低於10月的48.7，為九個月最低，也是連續第六個月低於景氣榮枯線，且產出和新訂單次指標都加速下滑。

台灣11月標普全球製造業PMI則略升至48.3，是3月來最高水準，但仍處於萎縮領域。南韓則陷入停滯，11月標普全球製造業PMI升至50，終結去年7月來的萎縮態勢，首見製造商營運回穩跡象，但巴提說，非正式的證據暗示，這些正面發展掩蓋了潛在疲弱。