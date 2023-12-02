歐亞製造業景氣低迷

經濟日報／ 編譯簡國帆林奇賢／綜合外電

最新調查顯示，亞洲11月製造業活動仍維持低迷，普遍呈現「外需艱困」景況，台灣、日本及南韓依然遭遇全球需求疲弱的衝擊，景氣不振，東南亞多國仍陷萎縮，中國大陸出現好壞參半訊號，經濟學家認為亞洲製造業短期難有起色。

此外，歐元區同月的製造業活動雖然小幅改善，但仍深陷萎縮。

標普全球公司1日公布，11月HCOB歐元區製造業採購經理人指數（PMI）終值為六個月高點的44.2，較初值的43.8上修，也比10月的43.1高，但仍低於象徵景氣榮枯線的50。漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞說：「幾乎所有次指標都上升一點，但改善有限，缺乏上行趨勢所需的動能。」

同日公布的數據顯示，日本11月自分銀行製造業採購經理人指數（PMI）最終值為48.3，雖略高於初估的48.1，卻低於10月的48.7，為九個月最低，也是連續第六個月低於景氣榮枯線，且產出和新訂單次指標都加速下滑。

台灣11月標普全球製造業PMI則略升至48.3，是3月來最高水準，但仍處於萎縮領域。南韓則陷入停滯，11月標普全球製造業PMI升至50，終結去年7月來的萎縮態勢，首見製造商營運回穩跡象，但巴提說，非正式的證據暗示，這些正面發展掩蓋了潛在疲弱。

製造業 PMI

延伸閱讀

勞動基金連虧3月 基金局估11月扳回一城：Q4季末快樂收紅

產業氛圍「等」！11月PMI指數再跌至46.8 連九個月緊縮

抓癡漢的私刑正義？日本「私人逮捕系」YouTuber 之亂

汽車11月新車掛牌4.35萬輛 創31年來同期次高

相關新聞

氣候損害基金 規模130億

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）11月30日在杜拜揭幕，多個已開發國家當日共同承諾，要投入並啟動規...

超預期 印度上季GDP增7.6%

印度7~9月國內生產毛額（GDP）成長7.6%，居全球主要經濟體之冠。各界普遍看好隨著中國大陸經濟減速，未來幾年亞太主要...

南韓11月出口加速成長 年增7.8%優於預期

受惠於半導體出口16個月來首見回升，南韓11月出口加速成長，且增幅高於市場預期，除了幫助南韓繳出第六個月貿易順差的成績，...

特斯拉皮卡 售價191萬起跳

歷經兩年的延誤和投產阻礙，特斯拉首批以《銀翼殺手》為外形靈感的電動皮卡Cybertruck，終於在11月30日交付給客戶...

歐亞製造業景氣低迷

最新調查顯示，亞洲11月製造業活動仍維持低迷，普遍呈現「外需艱困」景況，台灣、日本及南韓依然遭遇全球需求疲弱的衝擊，景氣...

傳奇投資人羅傑斯示警：好時光要結束了

日經亞洲評論報導，1970年代與金融大鱷索羅斯（George Soros）共創量子基金的投資大師羅傑斯（Jim Roge...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。