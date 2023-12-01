日股周線五周來首見收黑 科技股是拖油瓶

日股1日收盤小跌，周線也收黑，是五周以來首見。在經濟數據提供更多線索顯示美國聯準會（Fed）升息周期可能逼近尾聲後，債券殖利率升高，導致日本股市科技類股下跌，連帶拖累日股收跌。

路透報導，科技公司通常為高槓桿產業，對利率的變動相當敏感。

日經225指數1日收盤下跌0.17%至33,431.51點，一周來下跌0.58%。日經225家成分股中，有97家股價下滑，125家上漲，3家持平。日經唯一下跌的類股是科技股。

繼美國公債殖利率前一日回升後，日本10年期公債殖利率1日也跟著回升3.5個基點，達0.705%。

野村證券（Nomura Securities）策略師澤田麻希（Maki Sawada）表示，殖利率正在回升，這將衝擊股市。她說，日股在目前的情勢下，應難以攻回38,000點，而投資人正抓緊此一時機實現獲利。

日經指數在11月20日攀升至33,853.46點，達33年來最高點，也是三年來月漲幅最多的一個月份，可惜後繼無力。