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印尼11月通膨升幅超出預期 主要是「這項價格」飆漲

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
印尼11月CPI上升2.86%，儘管超出預期，所幸仍維持在央行2-4%的目標區間內。歐新社
印尼11月CPI上升2.86%，儘管超出預期，所幸仍維持在央行2-4%的目標區間內。歐新社

印尼統計局1日數據顯示，受到食物價格上漲的影響，該國11月通膨年增幅較預期大，但未超過印尼央行的目標。

印尼11月消費者物價指數（CPI）比去年同期上升2.86%，升幅高於10月的2.56%，也高於路透訪調的2.7%。

扣除食品和能源價格後，11月核心CPI年比上升1.87%，接近路透訪調的1.9%。

波動較大的食物價格，受到稻米、辣椒、雞肉和蒜頭價格上升的影響，上漲了7.59%，升幅為九個月來最大。

印尼央行2023年的目標通膨率為2%~4%。

印尼央行總裁瓦吉耶（Perry Warjiyo）本周在一場與多位金融機構高層的聚會場合中表示，儘管央行已將明年通膨率的目標調降至1.5%~3.5%，基準利率至2024年都將維持現有水準。

因為預期能源將維持高價，瓦吉耶曾預告明年通膨率可能升至3.2%。

印尼央行自2022年8月至今年10月，一路升息250個基點。

星展銀行經濟學家拉奧（Radhika Rao）指出，少數產品、特別是以稻米為主等食品的壓力，較有可能透過供給面的調度來因應，而非政府的貨幣政策。她認為，雖然11月通膨升溫，物價壓力在可控範圍內，此外，核心通膨增幅不大，也將有助整體通膨率的穩定。

通膨 印尼 稻米 CPI

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