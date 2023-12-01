印尼11月通膨升幅超出預期 主要是「這項價格」飆漲
印尼統計局1日數據顯示，受到食物價格上漲的影響，該國11月通膨年增幅較預期大，但未超過印尼央行的目標。
印尼11月消費者物價指數（CPI）比去年同期上升2.86%，升幅高於10月的2.56%，也高於路透訪調的2.7%。
扣除食品和能源價格後，11月核心CPI年比上升1.87%，接近路透訪調的1.9%。
波動較大的食物價格，受到稻米、辣椒、雞肉和蒜頭價格上升的影響，上漲了7.59%，升幅為九個月來最大。
印尼央行2023年的目標通膨率為2%~4%。
印尼央行總裁瓦吉耶（Perry Warjiyo）本周在一場與多位金融機構高層的聚會場合中表示，儘管央行已將明年通膨率的目標調降至1.5%~3.5%，基準利率至2024年都將維持現有水準。
因為預期能源將維持高價，瓦吉耶曾預告明年通膨率可能升至3.2%。
印尼央行自2022年8月至今年10月，一路升息250個基點。
星展銀行經濟學家拉奧（Radhika Rao）指出，少數產品、特別是以稻米為主等食品的壓力，較有可能透過供給面的調度來因應，而非政府的貨幣政策。她認為，雖然11月通膨升溫，物價壓力在可控範圍內，此外，核心通膨增幅不大，也將有助整體通膨率的穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言