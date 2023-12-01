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報告：公共退休金與主權基金偏好印度甚於中國 有意加碼抗通膨債券
最新研究顯示，全球退休金與主權財富基金經理人正擁向印度市場，對中國大陸則是愈來愈猶疑。
英國倫敦智庫「官方貨幣與金融機構論壇」（OMFIF）1日發布2023年全球公共退休金報告指出，將近40%的投資人選擇印度是最吸引人的新興市場，比率高於中國大陸的不到25%。
這份報告透過訪調、討論及書寫評論的方式，調查新加坡政府投資公司（GIC）、加拿大的魁北克儲蓄投資集團（CDPQ）等全球22檔公共基金，並且分析共管理25.9兆美元資產的100檔基金年報，包括全球前50大公共退休金基金與前50大主權基金。
報告指出，今年全球退休金基金的資產略降至25.9兆美元，少於去年的26兆美元，原因是通膨削弱了債券的投資報酬率。
OMFIF指出，全球公共退休金還在努力因應實質利率上升的問題。淨13%的受訪者預計將在未來12~24個月內，減持不動產和傳統政府債券，而是準備增持通膨連結債券和大宗商品。三分之一的受訪者表示，將在這段期間提高對綠色債券和永續基礎建設的資產配置，近80%計劃加碼投資再生能源。
對於新興市場，近40%的受訪者認為印度是最具吸引力的市場，但沒有任何受訪基金認為中國大陸經濟展望正面，也沒有基金預期中國大陸資產能有相對較高的報酬率。
彭博資訊分析，這份調查的結果也成為投資人愈來愈看好印度、對中國大陸曝險更為審慎的最新例證。北京當局與西方國家的緊張升高，在新冠疫後的政策混亂及經濟疲弱等，都提高印度作為替代投資地點的吸引力。
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