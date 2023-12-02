沒有便宜日圓了？ 日本2024將升息 換匯如何換到甜甜價？

之前貶很大的日圓，近日走升，難道便宜日圓要掰了？市場傳出日本央行將在2024終結負利率時代，投資人如何換匯才有甜甜價？股感金融研究總監陳頎典接受《遠見 ON AIR》專訪，分享其建議。

上週日圓兌美元曾一度貶破150大關，來到挑戰日本銀行（又稱日本央行，BOJ）的安全防線。然而，近日日圓又升，截至29日中午，日圓一度升破147大關，改寫9月以來的新高紀錄！

難道便宜日圓不再來？究竟怎麼換日圓才划算呢？

富邦金控首席經濟學家羅瑋在趨勢論壇中指出，日圓2024年因兩大因素可望止跌回升，一是因為美國聯準會（FED）停止升息，美元不再強勢、日圓也就不再貶；二是日本央行（BOJ）調整貨幣政策，可望趨向緊縮。

基於以上兩大因素，羅瑋認為在基礎情境假設下，有機會回到128日圓兌一美元的水準。2024上半年在兌美元138至150日圓的區間整理，下半年可望回升到128至140日圓的區間。

從日本企業的財報來看，或許更貼近實際情況。外媒報導，今年元月初，日企預估在年底前日圓兌一美元應會逼近148，等到明年3月底、本財年結束時，再回升至145。

為解析日圓走勢，遠見podcast節目《遠見 ON AIR》特地專訪股感金融研究總監陳頎典。近日，他也剛從日本沖繩旅遊回來，日圓貶值幅度也讓他相當有感。

2024聯準會可能降息，日央卻反向升息？

陳頎典分析，日本央行長期維持寬鬆貨幣政策，就利差來看，日本和包括美國等主要央行間的差距愈來愈大。

他盤點日本泡沫經濟（日本在1986年至1991年間出現的一種經濟現象）以來，持續疲弱不振。1996年前，前首相安倍晉三一口氣將利率調至負值，前幾年日本政府原本想趁東京奧運刺激經濟，但遇到新冠疫情，所投入的上百億美元猶如打水漂，效果不如預期。民間觀光旅宿業者，也因東奧大幅投資卻無法回本，而損失慘重。

陳頎典認為，新任日本央行總裁植田和男在2024年的貨幣決策仍會相對保守，因日本目前經濟體質已相對全世界來的脆弱，若如歐美等主要央行暴力式升息，會對已逐漸復甦的日本經濟再度造成衝擊。

「日本可說是全球唯一還處於負利率的主要央行！」他強調，植田即便要讓利率正常化、升息以擺脫負利率，動作也將相對緩和，無法像歐美央行如此大刀闊斧。因為，「便宜日圓」對出口導向的日本企業會產生外匯盈餘，仍有助於出口型的日本產業。

此外，市場預估在2024年的5月或6月有機會看到聯準會降息，但日本央行若反向升息，連動性將如何？

「即便2024各國步入降息循環，但對日本來說，不太可能跟進，因為已沒本錢降息。」

陳頎典觀察，若全球經濟或美國步向衰退，聯準會很可能在2024之後開啟降息循環；相對地，日本央行如果在2024不升息，接下來一旦全球央行紛紛降息，已處於負利率的日本只能跟著貨幣寬鬆，更沒機會擺脫負利率。

2023年底日圓將抵地板價，換「這價位」已夠甜

但如果日圓擺脫貶勢、持續走升，愛衝日本的國人該如何換到「甜甜價」、換得最多日圓呢？

陳頎典觀察，10月中旬1日圓兌新台幣來到0.21元。要貶破0.21有機會，但要再貶破0.2大關是困難的。因為市場會產生預期心理，然後止跌彈升的機率變大。換句話說，第四季兌新台幣應該會到地板價，然後再回升，建議0.20至0.205之間就是最低的甜甜價，只要低於0.21也隨時分批兌換。

根據29日中午的台銀線上牌告匯率，日圓兌新台幣現金賣出價約0.216，即期則為0.214。

「FED一直對停止升息並未鬆口，若通膨降溫程度不如預期，也許還有升息空間、帶動美元走強，那麼日圓還是有貶值空間。」

陳頎典建議，大家換匯前先思考目的，若是為了出國旅遊，就不需要想太多，因為換匯已能換到相對低的價位。若真的很在意點位，可以採取分批換，且可運用線上數位外幣帳戶，即時換匯。

此外，善用網銀的匯率到價自動通知或申辦雙幣信用卡，也可以聰明換匯及消費。

至於許多人滿手日圓，存在銀行戶頭的利息相當低，是否該轉投至其他標的？

陳頎典則分析，若要投資日圓計價的日股，可使用複委託，且每年有670萬海外投資免稅額，但缺點是手續費較高，也有基本投資門檻，而且海外投資風險仍然相對高，需要多重評估。

他建議，若談到投資，還是要整體思考資產配置，投資日圓不一定會賺得更多。更何況，如果只是小資族，或無暇理財的族群，建議資產配置盡量單純，投資在新台幣和美元等主流資產就好，配置太多幣別的資產只是徒增困擾，未必對整體投資有幫助。

（本文出自2023.11.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）