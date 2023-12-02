奧特曼重返OpenAI 外界讚「好人得勝」？他可能沒那麼善良

OpenAI奧特曼一夕被開除，又在獲得700名員工簇擁下光榮回返；曾經背刺他的共同創辦人也懺悔....。這個震驚全球的矽谷內鬥事件，在外界輿論的讚頌中，似乎迎來「好人贏了」的結局。然而，爬梳宛如Netflix電影的事件細節，諸多線索顯示，奧特曼可能沒那麼善良。未來，當他回鍋後，有可能反讓OpenAI組織走向「更不多元，也不公平正義」二部曲；全球人工智慧的發展，也會帶來負面衝擊？

就像是Netflix上的熱門大戲播出結局，原本準備要加入微軟的奧特曼（Sam Altman），得到OpenAI超過9成員工支持，宣布回歸OpenAI，重新出任執行長一職。從奧特曼的角度來看，可謂雙喜臨門，因為把他趕走的4位董事會成員中，其中3位去職，另外加入2位新董事會成員，堪稱是王者復仇記。不過，這會是一齣「好人勝利」的劇本嗎？事情恐怕沒有那麼簡單。

無論從奧特曼個人，或者從OpenAI的組織角度來看，有3大隱憂：OpenAI組織未來再無煞車可踩、新董事會成員組成反映出的世界觀引發議論，以及奧特曼離職背後真相尚待調查。

組織結構設計特殊，就是為了避免OpenAI走偏

「董事會有權開除我，這很重要。」奧特曼說。這是今年6月彭博社的科技高峰會上，奧特曼面對主持人張秀春（Emily Chang）向他提問時，給出的回答。

張秀春質疑奧特曼，「你擁有巨大權力，我們為何應該信任你？」

奧特曼誠懇地說，人們不該信任他，他同意自己擁有巨大權力，因此任何人都有權向他盡可能地提問。他進一步強調，人們不該相信任何一個人，由制度設計避免濫權，比相信個人更為有效，舉例來說，他個人沒有、也不想要超級投票權的股份（super voting share），OpenAI組織也有多層結構，都是為了確保董事會能夠監督公司發展的明證。

「我們的公司結構如此怪異（weird），就是因為這些技術會對全人類有益。」考慮到自家公司技術的影響力，未來董事會的決策權甚至應該逐漸民主化，分散至所有人類。奧特曼自己也並不直接持有OpenAI的股權。

如同奧特曼今年世界各地巡迴時所說，人工智慧能帶來巨大效益，但發展速度太快，也有可能危害社會。他高聲向美國國會要求監管，OpenAI發表報告討論先進人工智慧模型應該要有安全標準，甚至聯合Google、微軟在內的科技巨頭，向白宮自願簽署安全協議。

考慮到OpenAI可能是現有公司中，離科學家們引頸期盼的聖杯－通用人工智慧（AGI），最為接近者，OpenAI對造福人類的願景、公司結構獨特的設計，還有董事會內部組成的獨立性與權力，都讓人安心。

OpenAI的制度是有效的嗎？不到半年，董事會很快發揮作用，將奧特曼開除。

不過，股東們如微軟和其他投資人事前不知情，員工也不買帳，直接向董事會發起連署，警告董事會若不找回奧特曼並自行請辭，就會集體出走。雖然奧特曼回鍋，讓他自己、擁戴他的屬下，還有投資人都滿意，但這無疑損害了未來董事會發揮煞車功能的價值。

如果未來董事會發現，OpenAI已經打造出AGI，但公司員工已經忘記創辦時照看安全與風險的初衷，又或者出現濫用、惡用風險時，誰還能擋得住奧特曼與一心追隨他的員工？

董事會成員名單有爭議，觀點也不夠多元

不僅如此，OpenAI董事會成員變化也令人擔心。奧特曼和原總裁布羅克曼（Greg Brockman）因為此事件離開董事會以後，董事會成員從6人變成4人，包含首席科學家薩斯凱博（Ilya Sutskever）、Quora創辦人迪安吉羅（Adam D’Angelo）、GeoSim系統公司執行長麥考利（Tasha McCauley）和人工智慧學者托納（Helen Toner）。

當奧特曼重返OpenAI，僅剩下參與開除奧特曼的迪安吉羅留任，對人工智慧發展有一定擔憂的成員全都離開董事會，另外加入前美國財政部長桑默斯（Larry Summers）和科技業打滾多年的泰勒（Bret Taylor），接下來會再加入其他董事，同時新董事會也會調查奧特曼被開除的真相。

其中，桑默斯在許多人眼中爭議很大。擔任哈佛大學校長時，他曾說科學領域高層中女性較少「可能跟（女性的）內在能力（intrinsic aptitude）有關，」在世界銀行（World Bank）擔任首席經濟學家時，則在備忘錄中寫下「在工資最低的國家，傾倒大量有毒廢物背後的經濟邏輯是無可挑剔的，」鼓勵已開發國家將污染環境的生產，遷移到開發中國家。在美國財政部任職時，他放鬆對衍生性金融商品的管制，點燃日後金融風暴的未爆彈。當然，並非所有人都反對桑默斯的觀點，他廣泛得到政商界的賞識，歐巴馬政府和拜登政府都向他求教，他也替銀行提供顧問服務。

除此之外，在擔憂人工智慧發展安全性的成員離開之後，考慮到董事會現有組成清一色男性，又都只能反映出科技圈或者桑默斯類型的觀點，這樣的OpenAI，還會是當初那間看到Google忽視人工智慧安全性、因此成立的非營利實驗室嗎？

最後，則是對於奧特曼離職事件的調查。近期不斷有內部消息流出，表示奧特曼離職背後是因為OpenAI已經秘密開發出擁有巨大突破的Q*專案，但尚未得到證實。調查能夠帶來真相嗎？這種內部調查可大可小，要看董事會願意授予多少權力、提供多少空間給獨立調查單位。

這並不是一齣「好人勝利」的劇本。未來奧特曼說的話會更受檢驗，人們也會更加關注董事會的組成與實質功能，失去煞車的OpenAI，恐怕也會更令人擔憂。

（本文出自2023.11.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）