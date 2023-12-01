震撼彈！百年日本威士忌預告漲價 它為何讓全球買家瘋搶？

迎來100週年的日本威士忌，近年橫掃國際大獎，出口額超車日本酒奪冠。長期供不應求之下，2024年預計漲價超過兩倍，恐再引爆搶購潮。走過一世紀，「日威」其實曾經歷超級寒冬，這些品牌卻從谷底爬起，制霸全球市場？

2023年，適逢日本威士忌100週年，產業龍頭投下震撼彈，預告2024年4月，包括「山崎」、「響」等五大品牌的19個品種，都將調升價格，且漲幅達兩倍之多，讓威士忌迷叫苦連天。

日威供不應求，漲價兩倍、砸百億擴廠

這波大幅漲價的背後原因，在於日威近年受到全球買家喜愛，逐漸成為旅日遊客重要的伴手禮之一。產量長期供不應求之下，2018年，龍頭品牌三得利（Suntory）因原酒供應不足，為維持品質，不得已停售「白州12年」、「響17年」。

為因應需求攀升，在100週年之際，三得利預計投資100億日圓擴廠。三得利社長鳥居信宏表示，「未來 100 年，我們將努力釀造世界頂尖的威士忌，贏得全世界粉絲的喜愛。」

走過百年，日威歷史波瀾迭起

日本威士忌的百年歷史，實非一帆風順，最初引進日本時，因威士忌是外來酒，國內市場銷量不佳，後又因泡沫經濟、稅務調整，銷售一路跌至谷底，小廠紛紛關門，就連「日威榮光三本柱」的三得利、日果（Nikki）、信州MARS也被迫大幅減產，沒想到，如今一甩陰霾，甚至一路紅到海外。

根據日本財務省貿易數據，2020年，威士忌出口額為271億日圓，20年來首度超車日本清酒，奪下酒類出口冠軍。2022年的最新數據，出口額飆升到560億，直接翻倍，也進一步拉開與清酒出口額差距。國際品酒賽事中，日威也多次拿下大獎，成功打響知名度，海外售價節節攀升，2022年，三得利知名的「山崎55年」，在美國以約8100萬日圓的價格售出。

日本威士忌市場逐年擴大下，《日經新聞》報導，愈來愈多酒精飲品製造商加入戰局，日本國稅廳調查顯示，2020年度批准生產威士忌的酒廠數量，上升至134家，等於近5年暴增約七成。

傳奇發源地，三得利「山崎蒸餾所」

日本威士忌一世紀的傳奇起源，正是大阪與京都交界的風水寶地「山崎」。取自臉書@Suntory

日本威士忌一世紀的傳奇起源，正是大阪與京都交界的風水寶地「山崎」。時序推回1923年，一車一車的小麥，運往神秘的「山崎蒸餾所」，鄉民口耳相傳，該地住著「專吃小麥的怪物」。

酒廠裡忙進忙出的，正是壽屋（三得利前身）創辦人鳥井信治郎，以及從蘇格蘭學成歸國、有「日本威士忌之父」之稱的竹鶴政孝，兩人看中山崎水質純淨、氣候濕潤，外加鄰近鐵路具備交通優勢，建造了「山崎蒸餾所」，正式翻開日本威士忌的篇章。

日本新聞網站「All About」（オールアバウト）報導，威士忌釀造曠日費時，需要好幾年陳釀，因此山崎當地鄉民只見一車車小麥運入酒廠，卻不見產品運出，才流傳出小麥怪獸的有趣傳說。

1929年，第一支日本國產威士忌誕生，具有蘇格蘭醇厚的泥煤煙燻風味。眼看市場反應冷淡，鳥井信治郎決定轉向，釀造符合日本人喜好的威士忌，奠定日威輕巧、滑順、富含果香的特色。竹鶴後因理念不和與鳥井分家，前往北海道建造余市蒸餾所，其創立的「日果」，也成為日威的中流砥柱。

曾歷經「寒冬期」，銷量僅剩兩成

2008年左右，三得利一款威士忌混合蘇打的調酒飲品「Highball」，在日本一炮而紅，銷量才逆轉頹勢。取自臉書@Suntory

二戰後日本經濟快速成長，日本國產威士忌銷量穩定，也逐步站穩國內市場。不過，好景不常，隨著1980年代貿易開放，稅收制度不利日威生產，又面臨歐美紅白酒革命與燒酒熱潮夾殺，隨之而來的泡沫經濟再次重擊，日威就此進入「寒冬期」，銷量大砍4／5，就連山崎、日果等大廠，營運量也縮減至一周僅剩一天。

如此慘澹光景持續至2000年初，2008年左右，三得利一款威士忌混合蘇打的調酒飲品「Highball」，在日本一炮而紅，銷量才逆轉頹勢，緩步回升。

至於日威如何從跌落谷底，華麗轉身一掃海內外大獎，可歸功於日本職人精神，追求創新的同時，不忘遵循古法。以三得利來說，根據《日經新聞》，有別於多數威士忌酒廠，三得利的三間酒廠各自擁有不同形狀與尺寸的蒸餾器，以釀造出獨特風味。

日威秩父傳奇，吹起精釀風潮

經歷波瀾迭起的100年，日本威士忌如今開花結果，引發各界收藏家爭搶。日威的下一步，或將往精釀威士忌發展，其中一家「死而復生」的酒廠Venture Whisky，近年得獎無數，早已引起各界關注，於琦玉縣秩父市產製的「Ichiro's Malt」，2019年，香港拍賣售價高達一億日圓。

Venture Whisky創辦人肥土伊知郎出身釀酒世家，家傳的羽生釀酒廠在2000年、日威「寒冬期」時無奈破產，肥土搶救出被棄置的400桶原酒，數年後，重新打造秩父釀酒廠。

根據《共同通訊社》，當時威士忌市場低迷，2008年，肥土獲發威士忌蒸餾許可證，打破30年來無人問津的紀錄。「當時連百貨商店架上，都看不到威士忌。」 肥土伊知郎回憶。

2023年世界威士忌競賽（WWA），Venture Whisky奪下「最佳限量調和威士忌」冠軍，這已是連續第六年，在該競賽上奪下大獎。而Venture Whisky的精釀風格大獲成功，拉抬日本威士忌的熱潮，小規模的精釀酒廠迅速增加，根據日本威士忌文化研究所調查，2015年1月僅8家，2021年已攀升至34家精釀蒸餾廠。

日本威士忌在100年內，從跌至谷底到橫掃全球市場，當前再推進一步，進入百家爭鳴的時代，未來也將帶給全球威士忌迷，既多元又獨具特色的風味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（本文出自2023.11.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）