亞洲11月製造業景氣維持低迷 短期難有起色

最新調查顯示，亞洲11月製造業活動維持低迷，普遍呈現「外需艱困」景況，台灣、日本及南韓依然遭遇全球需求疲弱的衝擊，景氣不振，東南亞多國仍陷萎縮，中國大陸出現好壞參半訊號，經濟學家認為亞洲製造業短期難有起色。

日本11月自分銀行製造業採購經理人指數（PMI）最終值為48.3，雖略高於初估的48.1，卻低於10月的48.7，為九個月最低，也是連續第六個月低於象徵景氣榮枯線的50，且產出和新訂單次指標都加速下滑。標普全球市場財智分析師巴提說，受訪者「常談到國內和國際市場的客戶需求疲軟」，企業寄望新產品推出後，能廣泛提振國內外需求

台灣11月標普全球製造業PMI則略升至48.3，是3月來最高水準，但仍處於萎縮領域。南韓則陷入停滯，11月標普全球製造業PMI升至50，終結去年7月來的萎縮態勢，首見製造商營運回穩跡象，但巴提說，非正式的證據暗示，這些正面發展掩蓋了潛在疲弱。

中國大陸11月財新製造業PMI意外升至50.7，為三個月來最高，新出口訂單次指標卻降至三個月來最低，反映全球需求低迷，業界樂觀程度也低於長期均值。

在東南亞，馬來西亞11月標普全球製造業PMI升至47.9，泰國升至47.6，景氣都處於萎縮，越南景氣則惡化，指數降至47.3。不過，印尼11月製造業PMI升至51.7，菲律賓提高到52.7，景氣都加速擴張。標普全球市場財智分析師芭露琪指出，東南亞整體企業對未來一年的信心仍低於過往，若客戶需求繼續降低，將不利未來幾個月的東南亞國協製造業表現。

日本第一生命經濟研究所首席新興市場經濟學家西濱徹指出，很難預期亞洲景氣賭錢會復甦，「出口或許觸底，但在全球經濟缺乏關鍵成長驅力之際，也不會加速」成長，中國大陸服務業的疲軟尤其令人憂心，顯示就算供給增加，需求卻日漸蒸發。