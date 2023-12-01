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油價跌幅超過2%！ 因OPEC+減產不如預期 黃金小跌

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）減產協議不如預期，油價11月30日下跌逾2%。 路透
石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）減產協議不如預期，油價11月30日下跌逾2%。 路透

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的會議後雖然同意明年第1季自願減產，但減產幅度不如市場預期，油價周四跌幅超過2%。在美元走強的背景下，黃金小幅下挫。

美國西德州原油期貨下跌1.90美元，或2.44%，報每桶75.96美元。布蘭特原油期貨下跌2.02美元，或2.44%，報每桶80.86美元。

石油產量占全球總量的40%以上的OPEC+，開會後同意在明年第1季自願減產，減產總規模定在每日約220萬桶日。彭博資訊說，這等於是額外削減石油供應約每日90萬桶，自明年1月起生效。但尚不清楚成員國這種「自願」減產承諾，有多少能化為實際行動。

石油輸出國組織（OPEC）最大產油國沙烏地阿拉伯，將把之前就做出的單方面每日減產100萬桶決定，延續到明年第1季。油價後來在俄羅斯表示將把石油出口自願削減幅度提至每日50萬桶之後，跌幅收窄。不過，沙烏地阿拉伯、俄羅斯、科威特、哈薩克斯坦和阿爾及利亞等產油國都提到，將在明年第1季以後，市場條件允許的情況下，逐步增產。

Investec大宗商品主管Callum MacPherson表示，就目前看到的會議結果而言，並沒有達到外界預期。減產的自碩性質也讓投資人跌破眼鏡。FGE公司的James Davis認為，協議的減產對供應影響似乎不會太大。

導致油價承壓的原因還有美國能源資訊局（EIA）的最新數據，EIA的資料顯示，美國9月原油日產量增加1.7%，達到創紀錄的每日1,323.6萬桶。

黃金價格方面，因為連日漲勢，金價被推升至接近歷史高點後，周四小幅下挫，主要是受到美元指數走強的壓力，然而月線仍是連續第二個月上漲。

美國通膨和就業數據繼續指向經濟降溫，市場因而加大對美國聯準會明年降息的押注。美國很快就會降息的預期，增強了不孳息黃金的吸引力。截至美東時間下午4:36，黃金現貨下跌0.4%，報每英兩2036.31美元。

摩根大通在「2024年大宗商品展望」中，對黃金保持結構性看漲立場。紐約獨立金屬交易商Tai Wong則是說：「黃金目前可能有點疲憊，但先前已有非常好的表現。（價格）回檔應會限於2,015至2,020美元之間。除非跌回2,000美元以下，否則沒什麼值得擔憂。」

芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，交易員現預期聯準會明年3月降息的可能性有50%；市場將繼續關注聯準會主席鮑爾周五的談話內容。

美國 聯準會 油價

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