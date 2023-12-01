美元慘澹11月最末日勉力上漲 創最大單日漲幅

美元周四上漲，押注美元將進一步走軟的投資人獲利了結；美元同時擺脫了美國經濟放緩跡象數據的影響，而這最新的經濟數據可能預示美國聯準會（Fed）已經完成升息。分析師說，疲軟的歐元區通膨報告公布後，歐元走軟，也在一定程度上提振了美元。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數（DXY），根據彭博資訊報價，周四上漲0.71%，至103.497，是一個月來的最大單日漲幅。按月計算，美元已下跌3%，則是創下一年來最差單月表現。

有些分析師表示，美元可能受益於月底需求，投資人結清11月部位。美元在11月隨著市場預期美國聯準會明年降息，遭到大幅拋售。

不過先前鑑於11月股市大幅上漲，部分分析師預測月底會有美元拋售。瑞銀外匯策略師Vassili Serebriakov說：「由於美國股市大幅上漲，我們之前預計月底會出現美元拋售。這通常代表外國資產管理者會拋售美元遠期合約。但有可能部分拋售在本月早些時候已經發生。因此，月底的美元拋售減少。」

數據顯示，10月美國通膨繼續放緩，最近一周申請失業金的人數上升，勞動力市場放緩，但美元仍勉力維持漲勢。最新公布的美國10月個人消費支出（PCE）物價指數年增3.0%，為2021年3月以來的最小增幅，9月時的年增率為3.4%。另外，截至11月25日的那周，首次申請州政府失業金的人數增加了7,000人至21.8萬人。

周四公布的歐元區11月消費者物價指數，由10月的2.9%放緩至2.4%，減幅超過預期的2.7%。這加大了市場對歐洲央行將提前降息的押注，歐元下跌。周四紐約尾盤，歐元兌美元1.0897美元，下跌0.7%。不過歐元在11月全月仍上漲3%，創2022年11月以來的最大月線漲幅。

日圓周四兌美元下跌0.6%至148.12日圓兌1美元。日圓情況類似歐元，雖周四轉弱，但11月全月，日圓兌美元仍升值2.4%，創去年12月以來最大單月漲幅。

瑞銀的Serebriakov表示，總體而言，美元在11月大幅走軟。針對美國聯準會12月的利率會議，市場現在仍有雙向風險。「美國數據並未明顯放緩。通膨雖已經降溫，但經濟活動數據仍相對呈現韌性。」