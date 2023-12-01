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台積電ADR下跌1.59% 較台北交易溢價5.49%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四下跌1.59%，收在97.31美元，較台北交易溢價5.49%。費城半導體指數同日下跌0.77%。

美國股市三大指數周四漲跌互見。道瓊工業指數上漲520.47點或1.47%，收在35,950.89點；標普500指數上漲17.22點或0.38%，收在4,567.80點；那斯達克指數下跌32.27點或0.23%，收在14,226.22點。

台灣加權股價指數周四上漲63.29點，收在17,433.85點，台積電漲0.52%收在577.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 134.48 -0.58 128.00 +5.06

中華電 CHT 118.65 -0.39 119.50 -0.71

台積電 TSM 608.65 -1.59 577.00 +5.49

聯電 UMC 48.72 -1.14 48.90 -0.36

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

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