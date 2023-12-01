美股收盤／標普500指數11月行情 百年罕見

美股尾盤反彈並給有紀錄以來表現最佳的一個11月劃上句號，交易員對聯準會（FED）結束升息並在明年開始降息的押注，為這波行情起了推波助瀾的效果。

道瓊工業指數上漲520.47點，漲幅1.47%，收35,950.89點；標普500指數上漲17.22點，漲幅0.38%，收4,567.8點；那斯達克指數下跌32.27點，跌幅0.23%，收14,226.22點。

道瓊工業指數明顯跑贏，Salesforce帶來強勁提振，此前該公司公布的財報強於預期。標普500指數小幅收高，距紀錄高點僅剩5%，且11月漲幅近9%，這麼好的行情自1928年以來出現不到10次。輝達（Nvidia）等科技股和科技相關動能股則拖累那斯達克指數下跌。

標普500指數和那斯達克指數均創2022年7月以來最大單月漲幅。道指創2022年10月以來最大單月漲幅。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示：「我們看到這個強勁月份錦上添花。這提醒了投資人，一個月前大家多麼憂心忡忡，而我們剛剛結束了美股有史以來表現最好月份之一。」

在周四公布的數據中，受到密切關注的個人消費支出（PCE）報告顯示，通膨和消費者支出一如預期地降溫，強化聯準會已完成升息周期的預期。

但紐約聯準銀行總裁威廉斯重申聯準會繼續依賴數據的決心，通膨若未能持續放緩，他不排除進一步升息的可能性。

Detrick補充說：「本月的強勁勢頭主要是因為大家意識到通膨正迅速回落，我們今天再次看到了這一點，核心PCE物價指數表明通膨不再是主要不利因素。”

金融市場認為，在12月貨幣政策會議上，聯準會將關鍵的聯邦資金利率目標區間維持在5.25%-5.50%的可能性為95.8%。

Detrick說，「近期可能不會升息，下一步可能是降息，時間可能在明年中，本月（公債）殖利率大幅下跌是債市表達其認為聯準會確實已經完成升息的一種方式。」

鮑爾訂美東時間周五上午11時和下午2時分別參加兩場討論。

在標普500指數的11大類股裡，醫療保健股漲幅領先，通信服務股跌幅最大。被視為經濟健康晴雨表的道瓊運輸指數上漲1.4%。

Salesforce跳漲9.4%，因該公司基於對其雲端服務的強勁需求，發布了高於預期的獲利預測。

福特汽車下滑3.1%，該公司稍早表示新勞資協議的成本為88億美元，並下調全年財測。

數據雲端公司Snowflake大漲7.1%，此前該公司預計的第4季產品營收高於市場預期。

Pinterest和Snap分別上漲2.4%和6.5%，此前Jefferies將這兩家社群媒體公司的評級從「持有觀望」上調至「買入」。