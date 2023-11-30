偏好定存勝過股票？ 分析師勸再想想：承擔風險可能會有回報

目前的利率是20年來最高，對不愛風險的人來說，把錢拿去設定存或留在高利率儲蓄帳戶裡，感覺是個不錯的選擇。不過，財經網站MarketWatch報導投資平台eToro美國投資分析師Callie Cox新近的數據分析，她奉勸投資人再多想想。

Cox表示，即使利率升抵高點，現金能產生的報酬率仍然比不上與高利率時期之後的股票報酬率，事實上差得遠呢。

她研究可追溯到1961年的八個經濟周期（一次衰退結束到下次衰退開始是一個周期），然後拿每個周期裡1年期公債的最高殖利率來代表現金報酬率，並找出最高殖利率出現日之後標普500指數的最佳單日漲幅，進行比較。

結果發現：除1961-1969、1970-1973和1980-1981年外，其餘五個周期，現金輸給標普500指數的差距可以大到7.3個百分點到26.9個百分點不等。（請見附圖）

Cox認為這說明了，即使偏好現金，仍然應該增加股票投資：「現金是一條溫暖的毛毯。在環境不確定的此刻，儘管現金感覺很安穩舒適，但承擔風險可能會有回報。」

考克斯說，現金在長期財務配置裡比重過大，是可能招致事與願違效果的投資策略，「許多投資人掉進現金的誘惑，忘記長期承擔風險通常會有回報」。與她持有同樣觀點的還有Nuveen的專家，他們說過於看重現金或短期公債是「錯誤」。