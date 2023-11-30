美消費者報告：電動車可靠度大輸燃油車 問題多出近80%

美國消費者報告（Consumer Reports）的新數據顯示，電動車的可靠程度輸給傳統內燃機汽車。

該雜誌周三發布品牌信賴度排名時指出，以2000至2023年出廠車型而言，比起燃油汽車、卡車和休旅車，消費者通報電動車出問題的多出79%，而混合動力車多出146%。

這並不表示內燃機汽車就忠實可靠了，消費者報告發現。毋需插電的混合動力車比汽油車的問題少26%。在今年的報告裡，可靠度最低的是電動皮卡。

該報告說，「隨著愈來愈多的電動車進入市場，汽車製造商增產各種車型，我們發現其中有些電動車在驅動系統、充電系統和電池方面存在問題。」消費者報告汽車測試資深總監Jake Fisher表示，這其實是「成長痛」，說明必須解決新技術的缺陷和弊端。

但福斯新聞網指出，當報告顯示電動車的可靠性較低，恐導致更多消費者放緩由汽油車轉向購買電動車的步伐。