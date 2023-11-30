超級富豪增持藝術品 背後財務考量更強了

最新分析顯示，全球超級富豪擁有的藝術品和收藏品價值，已接近2.2兆美元，預估到2026年將再成長到近2.9兆美元，反映私人財富管理機構和家族理財室正更加聚焦藝術品，而且收藏家購買藝品的財務考量也更強，特別是年輕人。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，財富管理顧問業者Deloitte Private和研究與分析業者ArtTactic最近發布第八版「藝術與財務」（Art & Financ）報告指出，全球超高淨值富豪的藝術品與收藏品價值去年為2.174兆美元，今年的價值預估將再增加，因為這些藏品價值從去年7月到今年6月平均增加3.8%，到2026年時將再增至2.861兆美元，原因是世界各地的超高淨值富豪增加、以及增加配置到藝品和收藏品的財富。

這份厚超過400頁的報告檢視藝術與財富管理交會的趨勢與發展，資料來源為對私人財富管理機構與好幾個家族辦公室的調查。

報告指出，受訪財富管理機構的客戶，配置到藝品和收藏品的財富占10.9%，包括私人銀行的8.6%、以及家族理財的13.4%。63%的受訪財富管理機構已把藝術品整合到財管服務中。90%的受訪財富管理機構表示，必須和客戶發展更全面的顧問關係，因而把藝品和收藏品納入財管服務。

報告指出，受訪的財富管理機構、收藏家及藝術專業人士中，有89%認為「藝品和收藏品應作為財富管理服務的一環」，比率高於2011年首度發布這份報告時的65%，原因之一是藝品和收藏品作為投資選項，價值不會與傳統市場工具同步漲跌，另一因素為藝術市場的表現被認為比標普500指數等指標相對更強。

但報告也指出，藝品市場過去14年的年成長率為0.6%，未能超越通膨，顯示相較於全球精品市場，整體藝品市場仍苦於吸引更多超高淨值富豪的關注與財富。報告提出藝品成長受限的原因：超過75%的作品拍賣銷售，來自不到1%的藝術家。

紐約Artnet世界公司發展的藝術指數顯示，到今年上半年止的過去五年，藝術作品的年均複合成長率為負0.4%，遠不如標普500指數同期的上漲10.4%，過去十年整體藝術作品的年均複合成長率僅0.1%，也不如標普500指數同期的10.7%。

通膨避險效益

但Artnet分析師在報告內指出，藝術品作為實體資產，是優於傳統市場工具的通膨避險工具。藝術作品從去年1月到今年7月的報酬率增加4.2%，優於標普500指數同期的下滑6.6%。

報告說，「儘管通膨暴漲、利率升高，藝品價格在這段經濟壓力時期下跌的幅度小於其他資產類別，彰顯藝品這種資產類別有一部分可發揮有效避險的能力，特別是優質而高級的藝術作品」。

報告也證實多數人會買藝術品是因為喜歡，60%收藏家是由作品的「情感價值」所驅動，符合往年。Deloitte Private全球主管透恩（Wolf Tone）指出，雖然藝品和收藏品都作為資產組合多元化工具、也具備增值潛力，但通常較偏向與家族興趣及偏好有情感關聯的個人投資。

然而今年，財務因素的重要性也提高，有41%受訪收藏家表示購買藝品的主要動機為財務因素，首度超越「社會因素」，排名第二。原因之一是年輕收藏家主要是財務考量，83%認為潛在投資報酬率是購買藝品的關鍵理由，比率遠高於2021年上次調查的80%。其中，61%也提到投資組合多元化，51%則認為藝品能擔綱不確定時期的資金避風港。