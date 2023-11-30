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OpenAI新任董事會上路 微軟取得不具投票權的觀察員身分

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
OpenAI新任董事會正式上路，最大投資人微軟將擔任不具投票權的觀察員。路透
OpenAI新任董事會正式上路，最大投資人微軟將擔任不具投票權的觀察員。路透

當紅人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT開發者OpenAI，新任董事會29日正式上路，執行長奧特曼（Sam Altman）也正式復職，為之前延燒好幾天的「奧特曼連續劇」正式畫下句點，最大投資人微軟則將在OpenAI董事會擔任不具投票權的觀察員。

OpenAI在一篇由奧特曼簽名的部落格文章宣布這項訊息。該公司在上周宣布，新的董事會成員包括將兼任臨時董事長的Salesforce前共同執行長泰勒（Bret Taylor），還有美國前財長桑默斯、Quora執行長安吉羅（Adam D'Angelo），接下來將積極尋覓具備科技、安全及政策等領域專業的六名新董事。

另一名共同創辦人布羅克曼將回鍋擔任總裁，但他和奧特曼都不會恢復董事職務，參與拉下奧特曼的首席科學家兼共同創辦人蘇特克韋爾（Ilya Sutskever），也不再擔任董事。奧特曼說，OpenAI正在討論蘇特克韋爾能如何繼續在OpenAI的工作。在奧特曼遭罷黜後擔任臨時執行長的穆拉蒂（Mira Murati），將繼續擔任科技長。

泰勒致函員工表示，新任董事會的優先又物包括創建獨立委員會，評估奧特曼遭怕翅的事件，以及強化OpneAI的治理架構，讓所有利害關係人「能信任OpenAI將持續繁盛」，計畫內容包括在新任董事會也將為微軟擴增一個不具投票權的觀察員角色，協助強化公司治理。

已投資OpenAI約130億美元的微軟，之前都不具董事會任何身分，現在微軟代表將能參加OpenAI董事會，必苘得機密資訊。OpenAI的最新舉措暗示準備處理迫切須面對的棘手問題之一：OpenAI投資人能否更加了解OpenAI的未來治理，並提供意見。

奧特曼29日受訪表示，新任董事會將「相當快」選出，但未透露最終董事會會有多少人，只說將在現有基礎上「大幅擴大」，他被問到是否會重新加入董事會時，回答表示這「不是當務之急」。

桑默斯則表示，他將聚焦於擴增OpenAI董事會規模，及改善該組織非營利和營利事業的治理程序，新任董事會將「認真評估並且記取所有適當的教訓」。

OpenAI 奧特曼 投票

延伸閱讀

黃仁勳：AI五年內就很能與人類競爭

經濟日報社論／OpenAI風波啟示錄

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