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黃仁勳：AI五年內就很能與人類競爭

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。 路透
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。 路透

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周三在紐約時報舉辦的「交易錄峰會」（DealBook Summit）上表示，人工智慧（AI）正在追上人類，最短能在五年內，就很能夠與人類競爭。

黃仁勳說，如果通用人工智慧（AGI）被定義為一部電腦與人腦相比，能以「相當具有競爭力」的方式，完成測試的話，那麼「未來五年內，你就能明顯看到，AI能夠完成這些測試」。

輝達的營運因為市場對於高效能繪圖處理器（GPU）的需求爆增，現在迅速成長，高效能GPU是訓練AI模型必需的晶片，應用範圍涵蓋汽車、建築、電子、工程、科學研究等各類產業。OpenAI的聊天機器人ChatGPT也需要由這類晶片驅動。

輝達第3季營收成長兩倍，淨利較一年前的6.8億美元一飛沖天，攀高至92.4億美元。

黃仁勳在周三的訪談中，回憶起把「全世界第一部AI超級電腦」遞送給OpenAI的往事。曾經共同創辦OpenAI、但在2018年離開的馬斯克（特斯拉創辦人兼執行長）當年在一場會議上，聽到黃仁勳介紹這個裝置，馬斯克看到機器後跟黃仁勳說：「我要一台這種機器。」然後提到OpenAI，黃仁勳說：「就在那天，我把世界第一部AI超級電腦送到OpenAI去」。

被問到最近OpenAI董事更換與執行長奧特曼去職又復職的紛擾，黃仁勳表示，他希望事情冷靜下來，「我很高興他們現在穩定下來，我希望他們穩位，他們真的是個很棒的團隊」。

黃仁勳強調，OpenAI發生的情況凸顯出公司治理的重要。輝達創立至今30年，也經歷許多逆境，如果沒有將公司正確地建設起來，誰知道會變成怎樣。

他預測在AI領域的競爭，將會導致現成AI工具出現，各不同業別的公司，將以之調校符合自己所需，應用層面包括晶片設計、軟體創造、發現新藥、影像診斷醫學等。

黃仁勳在講台上被要求對AI市場上多家公司的成績排名，他回答：「我不對我的朋友們排名。」其中一大理由是，科技業要做到AGI（通用人工智慧）還需要幾年時間，現在的機器學習，對於辨識、知覺的任務是熟練了，但多重步驟的理解能力仍然不足，這也是各家公司與研發人員目前訓練AI的首要工作，「每個人都在努力」，而技術的演進非常迅速。

黃仁 OpenAI 馬斯克

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